Reflotan una denuncia contra el hermano de Sabbatella en medio de la interna que sacude a la intendencia de Morón

Una denuncia contra Hernán Sabbatella, secretario legal y técnico de la Municipalidad de Morón, elevó la tensión en una intendencia cruzada por la interna entre el intendente, Lucas Ghi, y el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.

En el Departamento Judicial de San Isidro está a la espera de una definición la posible reapertura de una investigación por entrega de estupefacientes y lesiones leves contra el funcionario municipal, enfrentado con su hermano, en un expediente que el abogado de la mujer denunciante aspira a que se evalúe como un presunto abuso sexual. El acusado atribuye toda la situación a la pelea local por el poder.

La causa se inició luego de una salida del actual secretario legal y técnico de Morón con una mujer, en Vicente López, el 29 de agosto de 2021. Luego de ese encuentro, la mujer (de 33 años, cuya identidad se preserva) afirmó haber quedado inconsciente en la vía pública, donde fue asistida por repartidores de la aplicación Pedidos Ya! que la hallaron en la esquina de avenida Maipú y Santa Rosa, y terminó en un hospital local, para más tarde recalar en el Hospital Posadas. Ella y Sabbatella consumieron cerveza. En un análisis que le realizaron luego a la denunciante se estableció la presencia de opiáceos.

El expediente pasó por la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas del Distrito Vicente López y se archivó en noviembre de 2021, según extractos de expedientes a los que accedió LA NACION. En diciembre de 2024, la denunciante solicitó que se revirtiera el archivo. A principios de abril, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género volvió a disponer el archivo. Ahora, el abogado de la mujer, Javier Baños, pidió la revisión ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro.

La expectativa del abogado de la víctima es que se investigue si existió abuso sexual contra la mujer durante unas cuatro horas en las que no recuerda lo que sucedió. Según sostuvieron fuentes cercanas a la denunciante, “estuvo tres días recuperándose”. Indicaron, además, que “el desencadenante [para pedir que se reabra la investigación] fue colocar al imputado como jefe de la víctima” en el organigrama municipal.

Hernán Sabbatella atribuye a la interna política del distrito que la denuncia se haya revitalizado. “Es todo falaz. La causa fue archivada en 2021 y el 8 de abril de este año”, subrayó a este diario el funcionario de Morón. “Salimos, tomamos algo. Ella recordó que el día anterior había consumido marihuana en su cumpleaños. Cuando, en octubre del año pasado, recrudece la interna, Lucas [Ghi] transfirió a mi secretaría el área de Derechos Humanos. Empiezan a aparecer pintadas en la esquina de mi casa, mensajes diciéndome que si aceptaba la transferencia se podía reactivar la denuncia. En enero, se presentan en la fiscalía patrocinados por Javier Baños, que hasta enero era asesor en la secretaría de Spina [por el exsecretario de Gobierno Diego Spina, hombre leal a Martín Sabbatella]”, sintetizó el secretario legal y técnico de la municipalidad.

El funcionario dijo que solo fue jefe de la denunciante por un período transitorio. “Cuando Lucas [Ghi] disuelve la Secretaría de Gobierno, se distribuyen áreas. La Dirección de Asuntos Interreligiosos, donde ella era coordinadora, por unos días pasó a depender de mi secretaría. Ahí se dispara el tema; el área de Género manda una notificación al intendente y se rectifica”, explicó el secretario legal y técnico municipal. “Nunca trabajó conmigo ni le di un cargo en el Estado”, añadió.

Hace dos meses, Hernán Sabbatella fue expulsado de Nuevo Encuentro, el partido que preside su hermano. “Se conformó una comisión especial con el propósito de conocer los detalles del caso y convocar a las partes y a testigos para interiorizarse del episodio ocurrido en 2021. La comisión produjo un dictamen contra Hernán Sabbatella que elevó al Comité de Ética de Nuevo Encuentro, donde se dispuso la expulsión del denunciado”, se informó en un comunicado del partido.

“Se resolvió que la fuerza debía informar al intendente de Morón, Lucas Ghi, y pedirle que desplazara a Hernán Sabbatella del gobierno municipal, donde se desempeña como secretario legal y técnico. La solicitud de Nuevo Encuentro, debidamente notificada por la diputada nacional Mónica Macha [pareja de Martín Sabbatella] y las referentes del espacio de género del partido, aún no fue respondida", se completó en el comunicado de Nuevo Encuentro. “¿Por qué no me expulsaron en 2021 [cuando empezó la denuncia]?“, se preguntó Hernán Sabbatella, en diálogo con LA NACION.

Martín Sabbatella, enfrentado con su hermano, cuestionó que se cuele la interna de Morón en este caso. “Si bien para nosotros lo personal es político, y más cuando estás ejerciendo la función pública, esto no tiene nada que ver con las discusiones políticas internas. Hernán quiere mezclar las cosas para protegerse y enchastrar la situación para desacreditar la denuncia y desautorizar la palabra de la víctima”, aseguró el extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), expresidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y exintendente de Morón (fue electo en 1999, 2003 y 2007).

Martín Sabbatella y el intendente Ghi están enfrentados. Sabbatella planea postularse a intendente en 2027 y Ghi reformuló su gabinete para tener funcionarios leales. Desplazó a Spina, hombre de confianza del exjefe comunal, y también a los funcionarios que lideraban áreas como las de Seguridad, Educación, Desarrollo Productivo, Género y Fortalecimiento Institucional. Por fuera del distrito, también están en veredas opuestas: Sabbatella, con Cristina Kirchner; Ghi, con Axel Kicillof.

Hernán Sabbatella es un hombre de confianza de Ghi, que se mantiene en cargos de máxima responsabilidad. “Desde hace dos años digo que no voy a ser parte del complot contra la gestión de Lucas”, resaltó el secretario legal y técnico municipal que enfrenta la denuncia judicial.