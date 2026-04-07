La Justicia ordenó el desalojo del emblemático boliche de la zona oeste del conurbano, Pinar de Rocha, por la falta de pago de alquileres. La medida fue ordenada por la jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón y se montó un operativo policial.

El desalojo preventivo del local bailable, ubicado en Villa Sarmiento, es a raíz de un juicio que ya tiene una sentencia en primera y segunda instancia. La jueza supervisa las tareas del personal judicial y policial.

“Es un desalojo por falta de pago de alquileres”, refirió la magistrada, de acuerdo a lo que publicó el medio bonaerense Primer Plano.

En tanto, el empresario Daniel Bellini, representante de la sociedad comercial que administra el lugar, está presente en el operativo, que cuenta con 60 efectivos policiales, además de oficiales de justicia y móviles de secretaría de seguridad de Morón.

Desalojan el mítico boliche Pinar de Rocha por falta de pago del alquiler Captura

La denuncia fue impulsada por incumplimiento en el pago, situación que se arrastra desde la pandemia. Según publicó La Noticia 1, Bellini aseguró que el desalojo “no debería estar ocurriendo” porque el proceso judicial todavía no estaría resuelto. “Hay resoluciones que están en espera. Es imposible que estén tomando esta decisión cuando todavía hay cosas por definir”, expresó.

El empresario tiene vínculo con el boliche desde hace más de 50 años y el local funciona desde 1969; es un ícono de la noche bonaerense. “Lo que reclaman es el desalojo porque quieren vender la tierra y demoler todo Pinar de Rocha”, denunció.

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