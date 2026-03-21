De qué murió Daniel Buira, el histórico baterista de Los Piojos

La muerte de Daniel Buira, el emblemático baterista fundador de Los Piojos, generó una profunda conmoción en la escena musical argentina durante la mañana de este sábado. El artista, de 54 años, fue encontrado sin vida en el interior de su escuela de percusión, La Chilinga, situada en la calle Marconi 183, en el partido bonaerense de Morón. De acuerdo con la información confirmada a LA NACION por fuentes policiales, las autoridades recibieron un llamado al sistema de emergencias 911 minutos después de las 4 de la madrugada, lo que motivó el inmediato despliegue de los servicios de asistencia al lugar.

Al arribar a las instalaciones, un allegado al músico, identificado como Hernán, quien se encontraba en el sitio, relató a los uniformados que encontró al baterista en el patio interno del establecimiento en medio de una situación desesperante. Según su testimonio, el artista solicitaba ayuda y manifestaba que “no podía respirar”, para luego descompensarse y perder el conocimiento de forma abrupta. A pesar de la rápida intervención del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los profesionales médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del músico en el lugar.

Daniel Buira tenía 54 años

En el entorno cercano del percusionista se indicó que Buira padecía de asma, una condición que cobra especial relevancia dentro de la investigación iniciada por la Justicia para esclarecer los motivos exactos del fatal desenlace. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Morón tomó intervención en el caso y dispuso la activación de todas las medidas de rigor técnico y pericial necesarias para establecer las causales de muerte.

Un detalle relevante que los investigadores subrayaron durante las primeras horas es que el establecimiento donde ocurrió el hecho no cuenta con cámaras de seguridad en su interior, lo que obliga a la dependencia judicial a apoyarse fundamentalmente en los peritajes médicos y las declaraciones testimoniales para reconstruir la secuencia de los hechos. La institución, fundada por el propio músico, funciona no solo como centro de enseñanza de percusión, sino también como una reconocida ONG que desarrolla programas educativos en contextos de encierro.

Quién fue Daniel Buira

La trayectoria de Buira es fundamental para entender la historia del rock nacional. En enero de 1989, fue pieza clave en la conformación original de Los Piojos junto a Andrés Ciro Martínez, Pablo Guerra, Daniel Fernández, Lisa Di Cione y Miguel Ángel Rodríguez. Su labor en la batería se mantuvo firme hasta el año 2000, cuando fue reemplazado por Sebastián Cardero en una etapa de cambios para el grupo.

Buira fue una parte importante del regreso de Los Piojos en 2024 Instagram (@danibuiraok)

Posteriormente, la banda finalizaría su recorrido en 2009 debido a diferencias internas, aunque el vínculo entre sus integrantes recuperó protagonismo recientemente. En 2024, tras años de especulaciones, el grupo anunció su esperado reencuentro, evento que convocó a varios de sus miembros históricos, entre ellos Buira, para realizar presentaciones en el Estadio Único de La Plata durante diciembre del mencionado año y enero de 2025, y una seguidilla de conciertos posteriores. Su partida deja un vacío inmenso tanto en la historia del rock como en el ámbito educativo de la percusión en Argentina.

Una vida en Los Piojos

En la previa a lo que fueron las últimas dos presentaciones de Los Piojos en su regreso, Daniel Buira decidió compartir una publicación dedicada para los fanáticos, donde dejó en claro su felicidad por la posibilidad de ser parte de los recitales.

“Cada uno de esos momentos vividos arriba de los escenarios que pasaron fueron, en lo personal, llenos de felicidad, ¡donde la emoción que me invadía era imposible de controlar! Canté, grité, lloré, recordé, compartí, entregué, recibí, valoré, comprendí, festejé, y más que todo toqué cada canción para cada una de esas almas que estuvieron en cada ritual, de la mejor manera que pude”, comenzó por expresar.

El apoyo del público fue muy importante para el éxito de Los Piojos Instagram (@danibuiraok)

Luego, hizo mención a la participación de su familia en los recitales: “Esperando este regreso, y dando ustedes, ¡tanto cariño que llenaron de amor a mi corazón! Que mis hijos sean parte del show y que ustedes lo acepten y lo disfruten como nosotros, ¡deja claro que ustedes son intocables y sean los verdaderos piojos de este hermoso momento de mi vida!”.

Para finalizar, llegó la parte que conmueve a los fans de Los Piojos, ya que evidencia el deseo de Buira por seguir en la música: “Gracias familia piojosa por compartir la felicidad, que tanto cuesta. ¡Son lo más! Solo quedan dos, y no será una despedida. Porque volví, ¡para quedarme toda mi vida junto a ustedes!”.