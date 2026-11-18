Además de la intención de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno incorporó en su proyecto de ley de reforma electoral cambios en lo relativo a los debates de candidatos presidenciales.

El proyecto de reforma electoral debatido en el Congreso propone modificar el régimen vigente para que los debates presidenciales dejen de ser obligatorios. Según la iniciativa que obtuvo hoy dictamen en la comisión de Acuerdos Constitucionales del Senado, la organización de un debate quedará sujeta a la decisión de la Cámara Nacional Electoral.

Hasta el momento, los debates presidenciales obligatorios están establecidos por la Ley 27.337 (incorporada al Código Electoral Nacional, Ley 19.945). Prevé dos instancias previas a la elección general (una de ellas en una capital de provincia) y un debate adicional en caso de segunda vuelta, con transmisión obligatoria en medios estatales y sanciones por ausencia, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y un atril vacío.

En el artículo 10 del proyecto de ley que obtuvo dictamen, el oficialismo propone modificar el artículo 64 quinquies del Código Electoral Nacional. Esa normativa dice lo siguiente: “Obligatoriedad de los debates. Establécese la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.

Milei y Massa, en el debate de 2023 Fabián Marelli - LA NACIÓN

La propuesta es modificarlo por el siguiente texto: “Artículo 64 quinquies: Debate presidencial en segunda vuelta electoral. La Cámara Nacional Electoral podrá organizar debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación que alcanzaren la instancia de la segunda vuelta electoral prevista en el artículo 96 de la Constitución Nacional, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de las agrupaciones políticas. El debate presidencial tendrá lugar dentro de los diez (10) días anteriores a la fecha de la elección”.

La Cámara Nacional Electoral seguirá siendo la autoridad de aplicación, quedando facultada para reglamentar todos los aspectos complementarios inherentes a la realización del debate.

Además, el organismo contará con el asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil para convocar a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización del debate, los moderadores de los mismos y los temas a abordar.