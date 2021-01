"Meter mano": las contradicciones de Alberto Fernández con la Justicia

Fernández quiere modificar la Justicia Crédito: Prensa PBA

El 19 de julio de 2019, el ahora presidente Alberto Fernández daba una entrevista en la radio cordobesa Cadena 3 en calidad de aspirante al sillón de Rivadavia. En plena campaña, ante la pregunta del recientemente fallecido conductor Mario Pereyra de si iba a "cambiar la Justicia", contestaba: "No lo voy a hacer".

Cerca de un año y medio después, este domingo, en diálogo con la radio AM 750, Fernández aseguró: "En la Justicia debemos meter mano, meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes, hay que cambiar procedimientos y hay que cambiar formas. La Justicia es el único de los poderes que en estos 30 años de democracia no fue revisado su funcionamiento en detalle".

La entrevista realizada en 2019 había tenido su repercusión debido a que Fernández se había enojado con los cuestionamientos que le realizaba Pereyra acerca de por qué no se pronunciaba en contra de los cambios en la Justicia que pedían por ese entonces el escritor Mempo Giardinelli y Eugenio Zaffaroni, ambos, figuras relacionadas con el kirchnersimo.

En marzo de 2019, Giardinelli había escrito en una columna en Página/12 que El Manifiesto Argentino, un grupo de intelectuales adscripto al kirchnerismo, proponía "eliminar" el Poder Judicial para crear un "servicio o sistema de Justicia". Además, en junio de ese año había apoyado a Dady Brieva cuando el actor habló de la necesidad de "una Conadep para periodistas".

Por su parte, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, en mayo de 2019 había dicho a LN+: "Hay que hacer una Constitución nueva. La Justicia tiene tres mil jueces, no podemos juzgar a los tres mil por lo que hace un grupo de 30 o 40".

"No voy a hacer eso"

En la entrevista de julio de 2019, Fernández, tras decir que no haría cambios en la Justicia, le aseguraba a Pereryra que si grababa la entrevista la iba a "guardar de recuerdo" pues nunca podrían encontrar una incongruencia con la cual "retrucarle" de llegar a ser presidente. Aquí, los dichos de Fernández en 2019 sobre su posición ante la posibilidad de realizar cambios en la Justicia:

M. P - Están hablando de que hay que cambiar la Justicia...

A.F- Yo no dije eso.

M.P- Pero la gente de su partido...

A.F- ¿Las cosas que dice [Elisa] Carrió usted se las carga a [Mauricio] Macri? Contésteme. ¿Las cosas que dice Fernando Iglesias, usted se las carga a Macri?

M.P- No...

A.F- Entonces seamos ecuánimes. Yo ya sé que usted es opositor mío, pero sea ecuánime.

M.P-Soy ecuánime. Entonces ¿por qué usted no salió a decir ´No, nosotros no tenemos por qué cambiar la Justicia´?

A.F- Porque usted escucha selectivamente. Yo jamás dije semejante cosa. Escucha selectivamente porque dije 500 veces que lo que dijo Mempo Giardinelli o Zaffaroni no es mi opinión. Escucha selectivamente. Entiendo que esté predispuesto a eso. No lo tome a mal.

M.P- Usted dice que no va a pasar eso [cambios en la Justicia]

A.F- No lo voy a hacer eso.

M.P- Lo quiero grabar para tenerlo.

A.F- Grábelo, y se lo va a tener que guardar de recuerdo porque no me va a poder retrucar nada (...) Guárdelo porque yo no miento, el que miente es [Mauricio] Macri. Yo soy un hijo de un juez, respeto el estado de Derecho. Hace 30 años que enseño en la Universidad de Buenos Aires.

