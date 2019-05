Eugenio Zaffaroni: "Hay que hacer una Constitución nueva" 00:18

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 21:41

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni habló con el programa Terapia de Noticias , de LN+ , mientras salía del salón Jorge Luis Borges en el que la expresidenta Cristina Kirchner presentó su libro en la Feria del Libro. Fue entonces cuando el jurista llamó no solo a reformar sino a crear una nueva Constitución Nacional.

"Hay que hacer una Constitución nueva. La Justicia tiene tres mil jueces, no podemos juzgar a los tres mil por lo que hace un grupo de 30 o 40", dijo Zaffaroni sobre el final de la charla con el programa.

En cuanto al discurso de Cristina, dijo: "Fue prudente, moderado, que llama a la calma, pero firme en sus cosas. Después de los acontecimientos que están pasando en nuestra patria uno lo vivencia como una catarsis. No sé si Cristina va a ser o no candidata, es una decisión personal de ella, es una mujer que ha desempeñado dos mandatos presidenciales y creo que no tenemos derecho a exigirle nada".

Zaffaroni, en LN+ 04:24

Video

Por otra parte mostró con ahínco su descontento con la gestión actual, remarcando que el Gobierno endeudó al país en tiempo récord. "[Macri] Nos ha endeudado el país en 270 mil millones de dólares en un tiempo récord y creo que esto lo que ha hecho es consolidar lo que es el tardo colonialismo que estamos viviendo del totalitarismo financiero que se encubre bajo la máscara de una economía neoliberal".

Ante la consulta de qué entiende él por el "contrato social" que mencionó Cristina en su discurso, contestó: "Se necesita un consenso importante en nuestra patria para constituir un nuevo modelo de Estado".