Reforma laboral: confirman la sesión del Senado para el 11 de febrero y Bullrich apuesta al apoyo de los dialoguistas

Con la discusión fiscal encapsulada en el Poder Ejecutivo y la negociación con los gobernadores, la jefa de la bancada oficialista del Senado, Patricia Bullrich (Capital), consiguió el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista para pedir una sesión especial para el miércoles de la semana próxima para tratar la reforma laboral.

Bullrich afirmó que el proyecto “está en un 95% de los temas acordado” con las otras bancadas y si bien reconoció que resta cerrar la discusión con las provincias, dijo que espera tener el texto definitivo con los cambios que se le introducirán al proyecto en el debate en particular, a más tardar, el próximo martes. Hasta entonces, agregó, no se darán a conocer mayores detalles de las modificaciones que se le harán al texto.

¿Están los votos para aprobar la reforma el próximo 11 de febrero?, preguntó LA NACION. “Bueno, nosotros creemos que sí, sino no la convocaríamos”, respondió, con una sonrisa a flor de labios, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

El pedido de sesión especial fue respaldado por el líder de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes), que otra vez ofició de vocero, junto con la senadora oficialista, de la reunión que mantuvo Bullrich con representantes de las bloques de la oposición dialoguista.

El jefe del bloque radical Eduardo Vischi, socio de Bullrich por la reforma laboral Marcos Brindicci

“Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el texto al que se está arribando”, afirmó Vischi antes de confirmar que junto a los presentes en la reunión habían firmado un pedido de sesión especial para el próximo de 11 febrero cuando, dijo, “trataremos, en lo posible, de llegar ese día con el pleno acuerdo del proyecto”.

La confirmación está, ahora, en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que tiene la potestad de fijar fecha y hora de la sesión. Según informó Vischi, el pedido fue acompañado también por los legisladores presentes en el encuentro.

En esta ocasión participaron de la reunión Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba), Beatriz Avila (Independencia-Tucumán), la radical Edith Terenzi (Chubut), Julieta Corrozza (La Neuquinidad) y Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones).

Vischi reconoció que el capítulo fiscal no está cerrado y que “es uno de los temas que realmente nos preocupa”, “Tiene que ver con previsiones (financieras) para las provincias, pero lo estamos mirando y va a depender de las últimas reuniones que vamos a tener al respecto”, agregó.

El senador libertario Bartolomé Abdala Santiago Oroz

Bullrich, por su parte, también reconoció que la discusión entre el Poder Ejecutivo y las provincias es una de las dudas que quedan de cara al debate en el recinto de la Cámara alta del proyecto.

“Nosotros tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay unos temas que discuten gobernadores, el ministro de Economía (Luis Caputo), el ministro del Interior (Diego Santilli); eso está abierto. pero hemos quedado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”, aseguró Bullrich.

La exministra de Seguridad también se preocupó por alejar los fantasmas de un debate complicado, como consecuencia de la gran cantidad de modificaciones que se le van a introducir al proyecto en el recinto. “Como vamos a llegar con un acuerdo clarito, no va a haber modificaciones extras en el recinto, así que es nada más un problema de orden”, afirmó.

Los cambios negociados por el oficialismo durante las últimas dos semanas tendrán que hacerse en plena sesión debido a que el proyecto ya tiene dictamen de comisión desde diciembre último.

La guardia periodística en el Senado Santiago Oroz

En ese momento Bullrich apostaba a que el Senado aprobara la reforma en las sesiones extraordinarias, antes de fin de año. Los cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición durante el debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados obligaron a la senadora oficialista a resignarse y a postergar el debate para febrero de este año.

Más allá del optimismo manifestado por Bullrich, la discusión fiscal entre la Nación y las provincias parece se clave para que el oficialismo pueda consolidar la mayoría necesarias que le permitan superar el debate en particular del proyecto.

La discusión es por unos tres billones de pesos de Ganancias que las provincias dejarán de percibir como consecuencia de la reducción del 35% al 31% de la alícuota del impuesto que establece el proyecto como beneficio para fomentar la creación de empleo y la registración de los puestos mantenidos en la informalidad.

El senador libertario Ezequiel Atauche Santiago Oroz

Al respecto, Bullrich celebró las conversaciones entre el Poder Ejecutivo y las provincias. “Todas las reuniones que tengan que ver con la discusión de la baja de impuestos para nosotros son bienvenidas, porque si llegan a un acuerdo es bienvenido”, opinó la senadora en relación al encuentro que Caputo sostendrá con sus pares de la cartera de Hacienda de las provincias.