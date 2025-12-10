Reforma Laboral. La CGT busca el apoyo del kirchnerismo en el Senado para plantearle pelea al Gobierno

El kirchnerismo y la conducción de la CGT cerraron filas esta tarde en el Senado y anunciaron que opondrán dura resistencia al proyecto de reforma laboral que impulsaría la administración libertaria de Javier Milei.

Si bien la iniciativa no ingresó todavía a la Cámara alta, porque el Gobierno sigue haciéndoles retoques, el peronismo comenzó a activar sus mecanismos de defensa ante lo que califican como una amenaza para los derechos de los trabajadores.

“Lo que está sucediendo en Argentina no es un problema de reforma laboral, sino de que la economía está en recesión y la salida no es una reforma laboral con quita de derechos“, afirmó Cristian Jerónimo, dirigente del gremio de la industria del vidrio y uno de los tres miembros de conducción de la CGT.

Apenas unos minutos antes había concluido una reunión de casi dos horas a la que Jerónimo concurrió acompañado por los otros dos conductores de la central obrera, Octavio Arguello (Camioneros) y Jorge Sola (Seguro) y fue recibido por una docena de senadores del bloque de Unión por la Patria que preside José Mayans (Formosa).

Por los legisladores habló el porteño Mariano Recalde, hombre de La Cámpora, quien negó que su bloque vaya a rechazar de plano la iniciativa y dijo que, por el contrario, propondrán poner en la mesa de discusión muchas de las propuestas impulsadas por el kirchnerismo.

“Todavía no tenemos ningún proyecto oficial, han circulado muchos borradores que tienen propuestas espantosas para los trabajadores: abaratan despidos, abaratan el costo laboral como única salida; no tienen ninguna otra propuesta para mejorarle la situación a las empresas que bajarle los derechos a los trabajadores”, sentenció el senador.

Recalde rechazó las propuestas que circularon en los últimos días. “Así como están planteadas (las reformas) es muy difícil”, afirmó el senador, antes de dejar en claro que la bancada kirchnerista “no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores ni a sus organizaciones”.

“Buscan debilitar al movimiento obrero para que no se negocie más de igual a igual; por eso proponen la discusión por empresas, la discusión individual”, agregó el legislador.

Por su parte, Jerónimo confirmó que el consejo directivo de la CGT se reunirá este jueves para tomar una decisión sobre el camino a seguir. “Ahí se decidirá por mayoría cuáles son las medidas y cómo va accionar la CGT de aquí para adelante”, aseguró.

El sindicalista del vidrio desmintió los rumores, que circulan desde la Casa Rosada, acerca de supuestas negociaciones de los gremios con el Gobierno que tendrían como eje los aportes forzosos a los sindicatos de aquellos trabajadores que no están afiliados a un gremio.

“No hay ninguna negociación ni intercambio con el Gobierno”, desmintió Jerónimo, quien dijo que las versiones que han circulado sobre el contenido de la reforma no cuentan con el aval de la CGT.

“Todo lo dejó trascender el Gobierno, es unilateral o por imposición”, explicó el sindicalista. Entre la delegación cegetista se encontraba Gerardo Martínez (Uocra), quien participó del Consejo de Mayo en representación de los gremios y negó en el encuentro con los senadores haber prestado su acuerdo al proyecto.

“Si hay que construir un ámbito en el que se discuta la modernización laboral nosotros tenemos una herramienta, que son los convenios colectivos de trabajo. Nosotros reivindicamos la discusión convencional”, agregó Jerónimo, quien calificó la versión que circula de la reforma como un “proyecto malicioso”.

El senador Recalde, en tanto, volvió a la carga con las propuestas que tiene el kirchnerismo para modificar la legislación laboral.

“Nosotros tenemos muchas propuestas, la CGT tiene muchas propuestas. Vamos a trabajar con nuestra propuesta de reforma laboral para atender a una legislación verdaderamente moderna, que tenga en cuenta las nuevas formas de trabajo”, afirmó.

En ese sentido, dijo que tienen propuestas para regular el trabajo en las plataformas, el home office, que este proyecto propone derogar la última ley moderna laboral, que es la de teletrabajo; queremos trabajar en las licencias por paternidad", explicó el senador.