Reforma laboral: sigue la negociación en el Senado y podría caerse el artículo clave de Ganancias

Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), insistió con que hay un acuerdo avanzado y se mostró confiada en que llegará a la sesión con un texto con cambios acordados con la oposición dialoguista, con la que volvió a reunirse en la tarde de este lunes por espacio de tres horas.

Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores.



Tenemos una buena cantidad de votos para la Modernización Laboral.



El miércoles sesionamos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2026

Si bien Bullrich se negó a confirmarlo ante la consulta de LA NACION, al menos tres fuentes legislativas coincidieron en señalar a este diario que si la Casa Rosada no llega a un acuerdo con las provincias, el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3% y mantiene a los gobernadores molestos con la Casa Rosada, será eliminado.

La discusión no es menor. La disminución implica una pérdida de 3 billones de pesos de un impuesto que es coparticipable, de ahí la queja de las provincias que no quieren ceder más fondos en medio de la caída de la recaudación que se viene registrando en el último año.

El senador radical Eduardo Vischi en la antesala de la reunión con Bullrich Camila Godoy

“Esta es una reforma laboral, no la vamos a empañar por una discusión fiscal cuando el Gobierno tiene varias cuestiones fiscales que resolver mediante leyes que el Congreso va a tener que discutir más adelante”, explicó, con pragmatismo puro, uno de los participantes del encuentro sostenido esta tarde en el bloque radical.

Además de la jefa de la bancada oficialista, de la reunión participaron el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), su correligionaria y secretaria de la bancada, Mariana Juri (Mendoza), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Beatriz Avila (Independencia-Tucumán).

También estuvieron presentes Martín Goerling (Misiones), presidente del bloque Pro; Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y la radical Edith Terenzi (Chubut), alineada con el gobernador Ignacio Torres.

Tres horas y silencio de radio

La reunión duró casi tres horas, al término de las cuales los participantes prefirieron guardar silencio en público. Sólo se limitaron a decir que habían avanzado en la redacción de los artículos que se pretenden modificar, pero sin entrar en mayores detalles. De hecho, afirmaron que las negociaciones continuarán este martes. En realidad, todo indica que la discusión continuará hasta el mismo miércoles durante la sesión.

Patricia Bullrich, esta noche, con cara de preocupación Camila Godoy

Por lo pronto, este martes a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para tratar de coordinar la dinámica de la sesión. En el oficialismo se mostraban preocupados por la actitud que tendrá la vicepresidenta Victoria Villarruel que, dicen, está enojada porque se siente desplazada del centro de la escena de las negociaciones políticas.

Sospechan que Villarruel se pondrá en reglamentarista y que apoyará los pedidos que haga el kirchnerismo, que pretende asistir al encuentro con los jefes de bloque a exigir que se cumpla el Reglamento del Senado a rajatabla. Se saben derrotados, por lo que la bancada que preside José Mayans (Formosa) apostará por estirar el debate todo lo posible.

Cambios confirmados

En cuanto a los cambios que se le introducirán al proyecto, no ha habido grandes avances con relación a la semana pasada, cuando también en el bloque radical la senadora Bullrich se llevó las propuestas de cambios de la oposición dialoguista.

Por lo pronto, fuentes que están al tanto de las negociaciones confirmaron la eliminación del artículo 212. Se trata de la cláusula del proyecto que le otorgaba al ministro de Economía, Luis Caputo, amplias facultades para disponer las fechas en las que empezarán a regir los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

sale Carolina Losada del Senado, no participó de la reunión de Bullrich Camila Godoy

También es casi un hecho que se eliminará la derogación automática de varios estatutos profesionales, como el del Periodista y el de viajante de comercio, entre otros. En su lugar, se dispondrá un plazo, que podría ir de los seis meses al año, antes de su extinción para dar tiempo a que las partes puedan negociar un nuevo convenio.

Otro cambio que ya habría sido aceptado por el Gobierno es la eliminación del artículo que habilitaba a pagar salarios a través de billeteras virtuales. Esa facultad seguirá, de forma exclusiva, en mano de las entidades bancarias.

Si bien hay senadores que han pedido revisar la lista de actividades que el Gobierno quieren calificar de esenciales, lo cual las obligaría a cumplir con un mínimo del 45% de los servicios ante la declaración de un paro, hasta el momento no hubo avances en esta materia.