María Eugenia Vidal: “No me arrepiento de haber rechazado el plan V”

En su regreso al centro de la escena política, María Eugenia Vidal presenta su libro Mi camino a través de las redes sociales. Ante la creciente preocupación en el Gobierno por la dimensión de la segunda ola del coronavirus, la exgobernadora bonaerense decidió realizar el lanzamiento de su autobiografía política de forma virtual.

Durante su charla con la periodista de LN+ Eleonora Cole en la Usina del Arte, Vidal criticó con dureza la gestión de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández y evitó brindar definiciones sobre su futuro político. Dijo que no decidió aún si competirá o no en las legislativas. “Sea o no candidata, voy a poner el cuerpo y defender lo que creo, como siempre. Nunca especulé. Lo que vaya a ser lo va a definir la gente”, remarcó, al ser consultada sobre su intención de pelear por la presidencia en 2023.

Respecto de su eventual postulación en los próximos comicios, la dirigente de Pro afirmó: “Todavía estamos discutiendo públicamente cuál es la fecha de la elección. Creo que todavía hay tiempo para definir. Lo que me da mucha tranquilidad es saber que Juntos por el Cambio creció y hoy tiene muchos liderazgos”.

Además, dijo que no se arrepiente de haber rechazado el denominado “plan V”, es decir, su candidatura a la presidencia en lugar de Macri, en las elecciones de 2019. “No me arrepiento de haber rechazado el plan V”, subrayó. En las páginas de su libro, la exgobernadora cuenta que descartó esa posibilidad porque no había consenso en la coalición sobre la necesidad de que la gestión de Macri cambiara el rumbo económico y político.

En el primer tramo de la entrevista, Vidal cuestionó la gestión de la pandemia y se mostró preocupada por el avance del coronavirus. “El Presidente nos pide que hagamos un esfuerzo y lo entiendo. Ahora no admite que se equivocó. Hoy estamos así porque no tenemos un plan de vacunación que haya funcionado. Por eso llegamos hasta acá”, resaltó. “El año pasado nos encerramos porque no había vacuna y porque el sistema de salud tenía que ser fortalecido. Yo acompañé. Este año sí hay vacunas, pero no hay vacunas en nuestro país”.

También se refirió a las diferencias internas en Juntos por el Cambio sobre cómo posicionarse frente al Gobierno. Y pidió mayor apertura al diálogo. “El consenso no es tibieza ni negación de valores. La firmeza no se proclama, se ejerce y se demuestre. No soy firme porque insulte al gobierno en un tuit o lo diga en un estudio de televisión, la firmeza se demuestra cuando uno está en el gobierno”, apuntó.

Y añadió: “Hay que dejar de descalificarnos. Eso es el reflejo de la falta de argumentos”.

Lanzamiento

A diferencia del evento que organizó el expresidente Mauricio Macri en el Centro de Convenciones de la Ciudad, donde reunió a exfuncionarios de su gestión y a los principales referentes de Juntos por el Cambio, Vidal optó por un regreso más discreto, en sintonía con el perfil bajo que mantiene desde que volvió al llano. La referente de Pro no estuvo rodeada de aliados o exministros. “No es un acto político ni el lanzamiento de candidatura. Es simplemente la presentación de un libro”, avisaron desde el entorno de Vidal.

En su autobiografía política, la exgobernadora revisa sus cuatro años de gestión en la provincia de Buenos Aires. Al repasar su experiencia política y personal en la gobernación, Vidal señala los errores y los aciertos de su mandato, hace “autocrítica” y profundiza sobre su vínculo con Macri. En ese tramo de su producción, no oculta sus matices con el fundador de Pro. Al contrario, confiesa que se arrepiente de no haber expresado a “viva voz” sus diferencias con la gestión de Macri durante la campaña de 2019. “Esta es mi mayor autocrítica, mi gran arrepentimiento”, expresa la exmandataria.

En sus memorias, Vidal ensaya una autocrítica sobre su gestión del conflicto con los gremios docentes que se desató en enero de 2018 por las negociaciones paritarias. “Yo no puedo hacer la autocrítica por Roberto Baradel ni por los dirigentes gremiales, pero puedo hacer la mía, y creo que como gobernadora no hice lo suficiente”, señala.

Vidal también reflexiona sobre el futuro de Juntos por el Cambio. En ese punto, la exgobernadora pide una mayor apertura en de la fuerza y, en medio de las fricciones internas entre duros y moderados, insiste en la necesidad de llevar a la coalición hacia el centro para ampliar la base electoral.

En Mi Camino, Vidal envía señales sobre sus aspiraciones futuras. Quienes la frecuentan repiten que no oculta su ambición de ser candidata a presidenta en 2023.

Para escribir sus memorias la exgobernadora trabajó en tándem con quienes fueron sus principales colaboradores durante su paso por La Plata –desde Federico Salvai, exjefe de Gabinete, hasta Federico Suárez, exministro de Asuntos Públicos-. También la asistió su pareja, el periodista Enrique Sacco.

Incógnita

Desde hace meses Vidal medita sus próximos pasos en la política. Frente a la creciente presión de distintos sectores de Juntos por el Cambio para que defina si será candidata a diputada nacional en la provincia o en la Ciudad, su cuna política, la exgobernadora deja trascender que no pretende apresurarse, sobre todo, ante la creciente incertidumbre por el calendario electoral, la pandemia y la crisis.

Hernán Zenteno - LA NACION

En su entorno sostienen que la exgobernadora no descarta ninguna opción para las próximas legislativas: podría jugar en la provincia, regresar a la Ciudad o, con la mira en 2023, no competir y respaldar a los candidatos de Juntos por el Cambio durante la campaña. “Su decisión será en función de 2023”, remarcan cerca de la referente de Pro.

Con ese objetivo, Vidal trabaja desde hace meses en la construcción de un perfil presidencial. Además de preparar el lanzamiento de su libro, la exmandataria viajó a fines de febrero a El Salvador, para encabezar la misión de electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Antes de que llegara la segunda ola, sus alfiles trabajaban en una agenda internacional y planeaban un viaje de Vidal a los Estados Unidos.

Interna bonaerense

La decisión de Vidal puede alterar el armado del conglomerado opositor en la provincia, ya que su eventual candidatura reúne consenso y permitiría ordenar la interna de la fuerza en el distrito. Ante la indefinición de la exgobernadora, varios dirigentes de peso de Juntos por el Cambio caminan desde hace meses el terruño bonaerense con el objetivo de posicionarse en la pelea por la gobernación en 2023. La nómina de aspirante incluye al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, el extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, el jefe de bloque de Pro en la cámara baja, Cristian Ritondo, y el exministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre, entre otros.

“Su gran arrepentimiento”

“Diferenciarme le hubiera dado al Gobierno una excusa para tomar un rumbo distinto y esto, lejos de debilitarlo, seguramente lo hubiera fortalecido, porque muchos bonaerenses se hubieran sentido más escuchados y defendidos. Esta es mi mayor autocrítica, mi gran arrepentimiento”.

La triple fuga

“La triple fuga fue el primer mensaje brutal, como si me dijera: ‘Acá estamos, esto es la provincia, ¿vos creés que con ganar y decir que sos honesta vas a poder cambiarla?”

El conflicto docente “El primer error fue mi rigidez. Haberme plantado en un 15% inicial pensando que con esa posición iba a poder contener las expectativas inflacionarias cuando, en la realidad, quien gobierna la provincia de Buenos Aires no determina la inflación”, repasa.

“Yo no puedo hacer la autocrítica por Baradel ni por los dirigentes gremiales, pero puedo hacer la mía, y creo que como gobernadora no hice lo suficiente”.

El plan V y el desdoblamiento

“Cada vez que las alternativas se discutían entre nosotros, las proyecciones económicas del gobierno anticipaban una recuperación de la economía […], y en el terreno político, no dudaban de la candidatura de Cristina Kirchner a presidenta, lo que incrementaba las chances electorales de Juntos por el Cambio”.

El futuro de Juntos por el Cambio

“Es cierto que si Juntos por el Cambio quiere cambiar Argentina, el primer requisito es la unidad. Es una exigencia del 41% que nos votó. Pero si algún dirigente cree que esos votos tienen nombre y apellido, se equivoca: ese 41% votó a Juntos por el Cambio y a lo que representábamos”

“Pero con la unidad no alcanza. Si queremos ser un espacio que supere el 41%, no hay que escandalizarse con el hecho de que haya miradas distintas”

"Mi camino"; el libro de María Eugenia Vidal