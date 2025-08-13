Reino Unido lanzó una convocatoria para viajar a las Malvinas y un funcionario de Kicillof denunció “provocación”

En el marco de un renovado programa financiado por Reino Unido, se lanzó una convocatoria regional para estudiantes argentinos, uruguayos y paraguayos que quieran “conocer las islas Malvinas”. Alertado de esta promoción, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco -funcionario de Axel Kicillof-, denunció que la propuesta constituye una “provocación” y, en alusión a la postura del Gobierno libertario sobre la cuestión Malvinas, lanzó críticas a la administración de Javier Milei: “El camino de subordinación y entrega que propone termina siempre en el mismo lugar: un país más débil y dependiente”.

La iniciativa, difundida a través de una cuenta denominada "Falklands de Cerca", establece que los estudiantes universitarios de la Argentina, Uruguay o Paraguay, mayores de 18 años, pueden participar por “un viaje de una semana para conocer su naturaleza, su cultura y su comunidad de primera mano”.

Según la publicación, los interesados deben enviar un video de un minuto en el que respondan a la pregunta: “¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Falkland (Malvinas)?”.

Bianco recogió la publicación y reaccionó en duros términos. “En una nueva provocación a la Argentina y a sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido lanzó un concurso para que estudiantes de nuestro país ‘visiten’ las Islas, bajo un lema ilegítimo que pretende designarlas como un territorio separado de la República”, escribió.

Además, el funcionario bonaerense criticó al Gobierno nacional porque, según dijo, “evita rechazar las sucesivas provocaciones, incluyendo la visita del canciller [David] Cameron a las Islas en 2024 y la realización de ejercicios militares”. Y agregó: “Sin mencionar la invitación al ex primer ministro Johnson al balcón de la Casa Rosada y la firma del comunicado Mondino-Lammy”.

En un segundo posteo, Bianco contrastó estas críticas con las políticas que impulsa la administración de Axel Kicillof para reforzar la soberanía sobre las Malvinas, y puso como ejemplo acciones en el ámbito educativo. “Mientras el Reino Unido desinforma y manipula vulgarmente a nuestros estudiantes universitarios, nosotros firmamos convenios de colaboración con nueve universidades nacionales en tres líneas principales: federalismo, cuestión Malvinas y cooperación científica”, afirmó.

Un concurso que suele generar polémica

Tres años atrás, el Gobierno argentino rechazó “categóricamente” los términos de una competencia del estilo . “El concurso se presenta bajo un lema incorrecto que pretende designar a esas islas como un territorio separado de la República Argentina y bajo un topónimo ilegítimo, en contradicción con la posición nacional respecto de la cuestión de las Islas Malvinas y que se encuentra reflejada en Constitución Nacional”, indicó entonces la Cancillería en un comunicado.

El exMinisterio de Relaciones Exteriores, a cargo de Santiago Cafiero, expresó en agosto de 2022, a través del texto, que “claramente se trata de una actividad que solo persigue reflejar la ocupación británica de las Islas Malvinas, situación ilegal que la República Argentina ha protestado de manera permanente e indeclinable desde 1833″.

“El Gobierno argentino reafirma una vez más su soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante de la República Argentina, e invita al Reino Unido a cumplir con el mandato de las Naciones Unidas de reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa de soberanía”, concluyó el comunicado de hace tres años.