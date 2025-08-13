Empiezan los alegatos en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner: hoy exponen los abogados de la expresidenta

El juicio oral por el atentado contra Cristina Kirchner entra en la etapa final: hoy empiezan los alegatos y será el turno de los abogados de la expresidenta de presentar su acusación con los pedidos de pena para los imputados.

En el banquillo están Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló el arma a centímetros de la cabeza de la expresidenta, y sus presuntos cómplices, Brenda Uliarte -presente el día del ataque- y Nicolás Carrizo, una suerte de jefe de ambos en el negocio de la venta de copos de azúcar. Los tres están presos. Fueron acusados del delito de tentativa de homicidio premeditado, agravado por alevosía y uso de armas de fuego.

Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, abogados de Cristina Kirchner Enrique García Medina

Los abogados de Cristina Kirchner en este juicio son Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira.

Con el alegato de ellos, esta mañana, empiezan las exposiciones de cada una de las partes del juicio ante el tribunal. El próximo 20 de agosto será el turno de la fiscal Gabriela Baigún de formalizar la acusación contra los acusados. Después, les tocará a las defensas.

Durante el transcurso del juicio, la fiscal Baigún consideró que había elementos suficientes para ampliar la acusación contra los involucrados por “violencia de género” y “violencia política”.

Se espera que la defensa del tirador Sabag Montiel, en manos de Gabriela López Puleio, argumente que el arma -una Bersa calibre .32- no estaba en condiciones de ser disparada al momento del ataque por tener el cargador unos centímetros salido de la culata, tal como muestran algunas fotos tomadas aquel día, y no contar con una bala en la recámara.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel Collage

La estrategia tensiona, sin embargo, con las declaraciones de Sabag Montiel, quien, al declarar durante el inicio del juicio, ratificó que su intención había sido atentar contra la exmandataria por motivos “éticos”.

Luego de escuchar a cada una de las partes, el tribunal, integrado por la jueza Sabrina Namer y sus colegas Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, dará a conocer su veredicto.

El hecho que se investiga, según relató el fiscal de instrucción Carlos Rívolo cuando pidió la elevación del caso a juicio, sucedió “el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay” cuando Cristina Kirchner “se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado [Sabag Montiel], aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.

Rívolo relató que Sabag Montiel “contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”.