Reino Unido dijo recibir con “satisfacción” el fallo del Tribunal del Mar que rechazó el planteo argentino para frenar provisoriamente la explotación petrolera en Sea Lion y sostuvo que la Argentina “fracasó” en tratar de evitar que los isleños tomen sus propias decisiones.

El gobierno de Javier Milei había acudido a esa instancia internacional para intentar frenar la explotación hidrocarburífera en las aguas de Malvinas, pero recibió una resolución adversa.

Tras conocerse la decisión internacional, en Reino Unido emitieron una declaración conjunta del secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y de la fiscal general, Ellie Reeves.

“Ahora llamamos a la Argentina a respetar el derecho de los isleños de las Falklands a determinar su propio futuro y urgimos a terminar con sus amplias presiones económicas contra las islas Falklands”, cierra el texto.

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