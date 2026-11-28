Reino Unido recibió con “satisfacción” la decisión del Tribunal del Mar y dijo que la Argentina “fracasó”
Emitió una declaración conjunta del secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y de la fiscal general, Ellie Reeves
- 1 minuto de lectura'
Reino Unido dijo recibir con “satisfacción” el fallo del Tribunal del Mar que rechazó el planteo argentino para frenar provisoriamente la explotación petrolera en Sea Lion y sostuvo que la Argentina “fracasó” en tratar de evitar que los isleños tomen sus propias decisiones.
El gobierno de Javier Milei había acudido a esa instancia internacional para intentar frenar la explotación hidrocarburífera en las aguas de Malvinas, pero recibió una resolución adversa.
Tras conocerse la decisión internacional, en Reino Unido emitieron una declaración conjunta del secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y de la fiscal general, Ellie Reeves.
“Ahora llamamos a la Argentina a respetar el derecho de los isleños de las Falklands a determinar su propio futuro y urgimos a terminar con sus amplias presiones económicas contra las islas Falklands”, cierra el texto.
Noticia en desarrollo
Más leídas de Política
- 1
- 2
Citaron a indagatoria y allanaron a un exfuncionario de Salud por una “pluralidad de planes delictivos” en el PAMI
- 3
Kicillof envió 110 pliegos judiciales al Senado bonaerense y planea mandar otros 140 en los próximos días
- 4
El juez federal de Río Gallegos le entregó la administración de dos estancias de Lázaro Báez al gobierno de Santa Cruz