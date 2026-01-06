Juan Sebastián Verón se mostró con el intendente kicillofista Mario Secco y lo elogió por su gestión
El presidente de Estudiantes visitó un club en Ensenada y dijo que el jefe comunal alineado con el gobernador “piensa en la gente”; Verón es opositor a Chiqui Tapia, avalado por Kicillof en la Ceamse y en el Estadio Único de La Plata
- 3 minutos de lectura'
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, le dedicó una serie de elogios al intendente de Ensenada, Mario Secco, en una actividad por el Día de los Reyes Magos que compartieron en el Club Barrio Progreso, de esa localidad. “La Brujita”, principal opositor al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se mostró con el jefe comunal, que es uno de los impulsores fundamentales del gobernador Axel Kicillof.
A su vez, el mandatario bonaerense es un aliado de Tapia, lo nombró al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) y rubricó un acuerdo con él para que la AFA haga uso del Estadio Único de La Plata.
El encuentro entre Verón y Secco fue el domingo, en el Club Barrio Progreso, en una jornada que, indicaron fuentes municipales, fue motorizada por agrupaciones ensenadenses del club Estudiantes y contó con apoyo municipal. “Encontrar a alguien que le de tanto a la comunidad es difícil. Encontrar un dirigente que piense en la gente es muy difícil. Mario, se ve a cada paso de Ensenada lo que hacés. Sobre todo, darle tanto espacio al deporte”, afirmó Verón desde un escenario que compartió con Secco.
Según pudo saber LA NACION, Secco y Verón se conocen desde hace tiempo y mantienen un buen vínculo. El intendente de Ensenada es hincha de Estudiantes. Desde el municipio aclararon que, también, tiene buena relación con uno de los principales referentes de Gimnasia y Esgrima La Plata, Pedro Troglio.
La jornada se desarrolló en un club en el que Secco inauguró infraestructura junto con Kicillof, el año pasado.
En 2005 el intendente de Ensenada, que gobierna sin interrupciones el distrito desde 2003, llegó a ofrecerle a Estudiantes la posibilidad de construir su nuevo estadio en el distrito, cuando el club enfrentaba problemas para poder levantar su nueva cancha en la esquina de 1 y 57, en la capital provincial, lo que finalmente pudo concretar.
El “Pincharrata” suele colaborar con el Club Defensores de Cambaceres, el principal cuadro de fútbol de Ensenada.
