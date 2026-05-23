Sorpresa en Caracas: EE.UU. hizo ejercicios militares con helicópteros en la zona de su embajada

CARACAS.– Dos helicópteros estadounidenses sobrevolaron Caracas este sábado como parte de un “simulacro de evacuación” realizado en la embajada de Estados Unidos en Venezuela, casi cinco meses después de la operación militar en la que fue capturado el expresidente Nicolás Maduro.

Las maniobras ante “eventuales situaciones médicas o contingencia catastrófica” habían sido anunciadas el jueves por el canciller venezolano Yván Gil, quien dijo que fueron autorizadas por el gobierno. Sin embargo, después de su declaración y difusión de un comunicado oficial, éste fue eliminado de su cuenta de Telegram.

De acuerdo con Gil, el simulacro forma parte de un protocolo “regular” de seguridad y protección diplomática.

El sobrevuelo de las aeronaves norteamericanas FEDERICO PARRA - AFP

Desde temprano, mientras las banderas estadounidense y venezolana ondeaban en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, se observó en movimiento a un camión de bomberos y personas con cascos y uniformes de socorristas, mientras se escuchaba el ulular de una sirena.

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

Pasadas las diez de la mañana, aterrizaron en esa sede diplomática dos helicópteros Boeing V-22 Osprey que sobrevolaron el cielo caraqueño, de las cuales descendieron militares estadounidenses. La embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó en sus redes el momento del aterrizaje de una de las aeronaves.

Las maniobras de evacuación se llevaron a cabo luego de que el 3 de enero, en una audaz operación militar en la capital venezolana, helicópteros y aviones militares estadounidenses ingresaron al país y capturaron a Maduro.

Días después, Delcy Rodríguez -quien era la vicepresidenta- tomó posesión como presidenta encargada. Su gobierno ha sido reconocido por Washington, y muestra de eso fue el levantamiento de las sanciones que pesaban en su contra. Durante la época de Maduro la actual mandataria había sido acusada de contribuir a socavar la democracia.

Decenas de vecinos grabaron con sus celulares el sobrevuelo de las dos aeronaves. El sonido de sus hélices irrumpió en los alrededores de la zona acomodada del este caraqueño donde está la sede diplomática estadounidense.

Uno de los helicópteros militares aterriza en la embajada de Estados Unidos en Caracas. Pedro Mattey - AP

Los bombardeos aéreos ejecutados por las fuerzas de Estados Unidos en enero dejaron cerca de un centenar de muertos, entre ellos 32 agentes cubanos.

Esta vez los vecinos, lejos de asustarse, contemplaban emocionados. “Quiero ver cómo aterrizan”, decía Augusto Pérez, ingeniero de 70 años, desde un mirador donde se agolparon residentes y periodistas.

“En 56 años que tengo primera vez que veo esto”, confesó por su parte Franco Di Prada, vecino de la zona. Y se dijo con “curiosidad, dudas”.

Oscar García, un contador público de 60 años, también presenció la llegada de las aeronaves militares. “Fue algo interesante”, recalcó. “Es primera vez, nunca lo había visto antes, sentí tranquilidad”.

Repudio de las bases duras

Pero no todo fue entusiasmo y curiosidad. De hecho, la autorización el jueves de los movimientos estadounidenses desató críticas entre las bases duras del chavismo.

En una plaza del centro de Caracas, un grupo de ciudadanos se congregó en “repudio al simulacro”, que consideran atenta contra la soberanía del país. “No al simulacro Yanki”, se leía en una bandera venezolana, mientras un puñado de personas gritaba consignas contra “el imperio”.

La gente se agolpó a ver las maniobras de los helicópteros de EE.UU., que irrumpieron por sorpresa en la capital. FEDERICO PARRA - AFP

Fita González, intérprete de 28 años, rechazó la “injerencia militar” estadounidense, aunque justificó la aprobación del simulacro por Caracas. “Lamentablemente nuestro gobierno tiene una pistola en la cabeza, no hay que olvidar que tienen secuestrado a nuestro presidente", dijo.

“Nos congregamos todos los que estamos disgustados frente a la acción militar de la embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela", afirmó por su parte Inés Vivas, profesora universitaria de 69 años. “Estamos bajo una condición de guerra desde el momento en que nos bombardearon".

Bajo la conducción de Rodríguez, Caracas y Washington restablecieron relaciones, rotas hace siete años por Maduro. Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, ha impulsado reformas en leyes de hidrocarburos y de minería favorables a la inversión extranjera.

El fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), fundador del movimiento autoritario de izquierda que gobierna desde entonces, puso fin a la cooperación y el intercambio militar con Estados Unidos, lo que incluyó la salida del país de oficiales estadounidenses, a partir de 2005.

Esta medida terminó décadas de lazos militares y dio un giro radical en la política exterior venezolana hacia el llamado “antimperialismo”. El país caribeño viró sus alianzas hacia Rusia, Cuba e Irán.

Agencias AP y AFP