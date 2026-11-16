SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El proceso de reforma de la Carta Orgánica Municipal de esta ciudad sufrió un fuerte impacto institucional a solo cinco días de su inicio. Adrián Marcelo Grau, convencional electo en el sexto lugar de la nómina oficialista Estamos Haciendo Bariloche, presentó hoy su renuncia formal ante la Junta Electoral Municipal.

La dimisión, que será tratada en la sesión del cuerpo constituyente, se produjo como desenlace de semanas de creciente tensión política gatillada por la difusión de publicaciones en sus redes sociales donde reivindicaba el terrorismo de Estado y la figura del dictador Jorge Rafael Videla, situación que se agravó tras su conducta en la ceremonia de jura.

En la nota remitida a las autoridades electorales, Grau expresó que tomaba la determinación “con profundo pesar” tras evaluar la “brutal exposición pública” a la que se vio sometido. Argumentó que dar un paso al costado constituye la vía para que la Convención “pueda concentrarse en la actualización de la Carta Orgánica y a que esta gestión municipal siga abocada a atender las necesidades de todos los vecinos”.

Asimismo, justificó su salida en la necesidad de resguardar la tranquilidad de su entorno familiar y defendió su labor en favor de “las ideas de la libertad”, asegurando que asumía la responsabilidad personal de sus actos. De acuerdo con los mecanismos previstos por la normativa electoral, la banca vacante será ocupada por Warner Luis Erwin Riquelme, primer suplente de la lista oficialista.

Adrián Grau fue promotor de Primero Río Negro, alineado a LLA.

La controversia cobró estado público durante el tramo final de la campaña para los comicios del 1° de noviembre, cuando se revelaron mensajes extraídos de la cuenta personal de Facebook de Grau. Las publicaciones, realizadas originalmente en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, contenían explícitas alabanzas al régimen militar de 1976 y a sus principales ejecutores.

Entre los contenidos más repudiados, Grau difundió imágenes de Jorge Rafael Videla a quien calificó como “el más grande entre los grandes”, acompañadas por expresiones en las que afirmaba: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”. En otras intervenciones, lamentó que la dictadura “no terminó su trabajo”, justificó los denominados vuelos de la muerte, atacó a las organizaciones de derechos humanos acusando a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de “currar con los desaparecidos”y postuló consignas negacionistas al escribir: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”.

Los posteos que habría realizado Adrián Grau en su cuenta de Facebook.

Frente a la gravedad de las filtraciones, Grau dio de baja su perfil en la plataforma y ensayó una defensa ante el espacio oficialista alegando haber sido víctima de un “hackeo”. Esta versión fue replicada por el intendente municipal Walter Cortés, quien le restó trascendencia institucional al conflicto manifestando que el tema lo tenía “sin cuidado” y acusando a la oposición de utilizar el caso con fines electorales, en tanto que el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck mantuvo un hermético silencio.

Lejos de aplacarse, la crisis institucional alcanzó su punto cúlmine el jueves pasado durante el acto de proclamación y jura celebrado en el Gimnasio Municipal N° 4. En el recinto, manifestantes, organizaciones de derechos humanos y vecinos recibieron a Grau con abucheos, exhibición de pañuelos blancos y cánticos alusivos a las 30.000 víctimas de la dictadura.

Al subir al estrado para recibir su diploma y jurar ante el jefe comunal, el convencional electo reaccionó de manera desafiante. Instantes después de prestar juramento y mientras se posicionaba junto al resto de los convencionales, Grau levantó su brazo y realizó de forma directa ante el público el gesto obsceno conocido como “fuck you”, exhibiendo su dedo mayor hacia el sector donde se concentraban las expresiones de repudio.

Esta acción motivó la intervención directa de la Defensoría del Pueblo de Bariloche. La defensora Mariana Minuth formalizó una denuncia ante el Tribunal de Contralor —autoridad de aplicación de la Ordenanza 2554 de Ética en la Función Pública— para que se investigue la conducta de Grau por infracción a los deberes de decoro y respeto institucional.

Minuth recordó que la ordenanza vigente exige a todo funcionario municipal exhibir un comportamiento digno y decoroso frente a la ciudadanía, evitando conductas que socaven la confianza pública. La Defensoría calificó la agresión de Grau como un gesto vulgar, agresivo y violento, perpetrado de manera consciente en un acto público de máxima jerarquía. La defensora remarcó además que el gesto se dirigió contra ciudadanos que ejercían su derecho a la memoria en el marco de normativas nacionales y locales, infringiendo además la ley que obliga a la documentación municipal de Bariloche a llevar la leyenda “Memoria, Verdad y Justicia”.

Causa penal y reclamo opositor

Así, la renuncia de Grau se produjo en un escenario de acorralamiento judicial y político multisectorial. En el plano penal, la Regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), encabezada por Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito (artículo 213 del Código Penal), causa que quedó asignada al fiscal Inti Isla con la orden de resguardar el material probatorio digital.

La APDH presentó en Bariloche una denuncia penal contra Grau.

Paralelamente, las fuerzas opositoras en la Convención ejercieron una fuerte presión institucional. Representantes de las listas Fuerza Bariloche —liderada por Andrea Galaverna— y La Libertad Avanza (con los electos Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén), junto a referentes del Frente de Izquierda y del Movimiento Vecinal, presentaron escritos ante la Junta Electoral exigiendo frenar la proclamación del diploma de Grau y solicitaron la creación de una comisión especial en la sesión constituyente para evaluar su apartamiento.

Por su parte, el frente sindical se manifestó con dureza. Mediante un comunicado conjunto, las seccionales Bariloche de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) cuestionaron severamente la responsabilidad política del oficialismo provincial y municipal en la conformación de la lista: “El Gobierno de Río Negro de Alberto Weretilneck y del intendente de Bariloche Walter Cortés presentaron como candidato a Adrián Grau, quien reivindicó a través de sus redes la dictadura más sangrienta que ha vivido nuestro pueblo, una dictadura que costó 30.000 detenidos desaparecidos y sustracción de niños. La pretensión de poner a este personaje junto a sus ideas fascistas es un intento de aleccionar a nuestro pueblo”.

En el documento, las centrales obreras destacaron la movilización popular ocurrida durante la jura: “Valoramos como un triunfo del pueblo barilochense la renuncia de Grau frente a los intentos fascistas y reiteramos con la palabra lo que sostenemos con la lucha: ¡A donde vayan los iremos a buscar!”.

El recorrido político de Grau

Durante los comicios provinciales de abril de 2023, integró en el sexto lugar la lista de candidatos a legisladores provinciales por Primero Río Negro, fuerza política liderada por Ariel Rivero y alineada entonces a Javier Milei.

Grau actuó como promotor activo de ese espacio en San Carlos de Bariloche hasta que en 2025 protagonizó duros cruces internos: tras el voto del Concejo Deliberante que declaró “persona no grata” a Milei. Y emitió un fuerte comunicado acusando de traición a referentes de su propio partido por no respaldar al Presidente. Poco después se integró a la lista de Estamos Haciendo Bariloche, la confluencia entre el oficialismo comunal de Cortés y el provincial de Weretilneck.