Franco Rinaldi volvió a quedar envuelto en la polémica por un video con dichos judeófobos

El precandidato a legislador porteño de Pro Franco Rinaldi continúa en el centro de las polémicas. Luego de rechazar las acusaciones sobre discriminación y homofobia por videos que había subido a las redes sociales hace dos años, ahora se conoció otro fragmento con expresiones judeófobas .

El nuevo clip pertenece también a la serie “Un café con Franco”, que Rinaldi defendió como una “performance” y un “stand up” de su vida anterior. En el video, el especialista en temas de aviación define al diario Pagina12 como “Sinagoga 12″ y apela a las palabras de Guillermo Patricio Kelly , un dirigente político y periodista que lideró el movimiento de extrema derecha Alianza Libertadora Nacionalista. “Haga patria, mate un judío”, es una de las expresiones lamentablemente célebres de la autoría de Kelly.

Franco Rinaldi fue acusado de antisemita

“Nada más lejos de mí de discriminar a alguien”, afirmó Rinaldi a LN+ cuando se desató la primera polémica. En esa oportunidad, el ahora precandidato aparecía definiendo de manera vulgar a un periodista por su inclinación sexual. También sugería utilizar un “lanzallamas” ante las problemáticas de la Villa 31 de Retiro. “O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran”, redondeó.

A raíz de esos primeros videos, la UCR porteña pidió su desplazamiento como precandidato ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio. Rinaldi encabeza la lista de legisladores porteños de Jorge Macri. Ese lugar lo convierte en el reemplazante del candidato a jefe de gobierno si el primo del expresidente no pasara el filtro judicial por las objeciones por su residencia.

Francisco Rinaldi se justificó tras las críticas: “Es un stand up de mi vida anterior”

Los rivales de Rinaldi tampoco dejaron pasar la oportunidad esta vez. “Esto es una vergüenza. También se trata de libertad artística??!! Es antisemitismo liso y llano. Que este señor dé un paso al costado y se baje de su candidatura”, escribió en Twitter Roy Cortina, legislador socialista aliado a Martín Lousteau.

El propio Lousteau había criticado la actitud de una parte de Pro de no repudiar el hecho luego de que se conocieran los primeros videos. “¿Nos vamos a hacer todos los distraídos solo por que compite en otra lista?... Si hubiera estado en mi lista le hubiera dicho que no puede ser candidato”, afirmó el senador y rival de Jorge Macri.

“Nadie puede arrogarse el derecho de imponer el patrón ético dentro de nuestro espacio, nadie es dueño de esa medida. Hay que confiar en la gente, la gente va a elegir”, afirmó Jorge Macri, en defensa de Rinaldi. Deslizó que la denuncia del radicalismo tiene que ver con “un mecanismo” impulsado por algunos sectores “que prefieren que la gente no elija” . “Creo en su pedido de disculpas”, aseguró el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

Jorge Macri respaldó a Rinaldi. @jorgemacri

“Acepto que pude haberme equivocado, esto es parte de una expresión artística, de un stand up de mi vida anterior.... he hecho radio toda mi vida. Como es un editado, no estoy seguro de cuando fue la grabación, es un guión”, sostuvo Rinaldi. “Nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien. Voy a ser uno de los legisladores de la Cuidad más inclusivos si la gente nos acompaña ”, agregó.

El planteo de la UCR

El pedido para desplazar a Rinaldi lo planteó Mariela Coletta, la titular de la UCR porteña y aliada de Lousteau.“No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia”, afirmó Coletta a través de Twitter. Y añadió: “Llamamos al resto de los integrantes de los miembros a pronunciarse en el mismo sentido”.

A pesar de la polémica, Rinaldi tiene asegurada su continuidad como precandidato a legislador porteño en la lista de Jorge Macri. Esto es así porque la Junta Electoral porteña de Juntos por el Cambio no reuniría la mayoría necesaria para votar la separación de Rinaldi de las listas del sector que encabeza Macri como postulante a la jefatura de Gobierno porteño y que competirá, el próximo 13 de agosto, en las elecciones primarias concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires.

El órgano electoral está integrado por Fernando Ocampo (UCR), José Pafundi (Coalición Cívica) y Dante Herrera Bravo (Pro), y sus decisiones deben adoptarse por unanimidad.

Si se toma en cuenta que Herrera Bravo responde a Macri y que el precandidato a jefe de Gobierno rechazó la posibilidad de desplazar al precandidato por sus polémicos dichos, el politólogo ya tendría asegurada su participación en las primarias.

