Recién había salido la inflación de septiembre, publicada por el Indec a la misma hora que arrancaba la conferencia del vocero Adrián Ravier. En una tablet, desde la primera fila de la sala donde se dan las ruedas de prensa, Alexia Sagemuller, su principal ladera en la Casa Rosada, le dibujó en color rojo “1,9%”, para apuntarle el dato.

Sagemuller, siempre a la par del portavoz del presidente Javier Milei y presente en cada conferencia de prensa semanal sin salir en cámara, renunció sorpresivamente este martes, según pudo confirmar LA NACION.

Solía vérsela en Balcarce 50 junto a Ravier, atenta al devenir de sus alocuciones semanales: era la vocera del vocero.

La salida de la funcionaria de Balcarce 50 se dio en medio de fricciones, pero voces del Gobierno prefirieron decir que renunció por “temas personales”.

El ingreso de la especialista en comunicación pública al Gobierno fue de la mano del entonces diputado nacional Ravier, ungido luego de la eyección del exjefe de Gabinete y también vocero, Manuel Adorni, y de su número dos, Javier Lanari.

Tras su desembarco, Sagemuller fue nombrada titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Secretaría de Vocería Presidencial, a través del Decreto 586/2026, publicado el pasado 13 de julio con firmas de Milei y Diego Santilli.

De momento voces del Gobierno afirmaron que están “buscando reemplazo” para la excolaboradora de Ravier. Cuando asumió, en un lugar de alta exposición, el portavoz tuvo serios cuestionamientos puertas adentro por una concatenación de traspiés, pero está respaldado por Javier Milei.

Sagemuller formó parte de la comunicación de la Fundación Faro, el think tank oficialista que tiene como principal cara visible a Agustín Laje y nexos con las oficinas del estratega Santiago Caputo.

Según contaron a LA NACION fuentes oficiales, hay intenciones de que Sagemuller continúe sus tareas en la fundación.

En junio de este año, fue la encargada de presentar el evento “Ideas para una sociedad libre”, de esa entidad, que cerró con un discurso del presidente Javier Milei.