El Gobierno aseguró este martes que la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, “trabaja” para que el presidente Javier Milei “sea reelecto” en 2027, pese a los desmarques de la exministra de Seguridad sobre la visión del Ejecutivo de las reformas legislativas, los ataques al periodismo y la economía. Así lo afirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

En plena negociación en el Congreso por la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara al 2027, Ravier fue consultado sobre las versiones que indican que Bullrich querría mantenerlas. Es ella quien deberá contribuir para que su bloque de La Libertad Avanza (LLA) apruebe el proyecto oficialista.

“Los liberales no somos manada. Hay diferencias. Convivimos con las diferencias y no hay problema. Bullrich a veces tiene opiniones contrapuestas al Gobierno, pero trabaja para el Gobierno, trabaja para que Milei sea relecto, y para que los proyectos que llegan al Senado se aprueben”, sostuvo el portavoz de la administración libertaria.

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