Renunció uno de los veedores que el Gobierno puso en la AFA

Uno de los veedores designados por el Ministerio de Justicia para intervenir en la Asociación Fútbol Argentino (AFA) renunció en las últimas horas al cargo. Se trata del abogado Agustín Ortiz de Marco, que había sido elegido desde antes de que se concretara el cambio de autoridades en la cartera, en marzo pasado.

Según pudo saber LA NACION, Ortiz de Marco fue citado por las autoridades para comenzar la tarea, como habitualmente se hace en estos casos, y él renunció a la designación alegando que “tenía mucho trabajo”. Tras conocerse su dimisión, el letrado no respondió a los llamados de este medio.

Su nombre había sido sugerido por Daniel Vítolo, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), y se mantuvo con el nuevo titular del organismo, Alejandro Ramírez. A Ortíz de Marco se le reconocía su trabajo en otras intervenciones, como la Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

Tras el recambio de autoridades de la cúpula de Justicia fue el actual ministro, Juan Bautista Mahiques, quien designó como veedores al contador al abogado Ortiz de Marco y al contador Rubén Miguel Papacena, en línea con lo que se había decidido cuando Vítolo estaba al frente de la IGJ. Y Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio eran los número 1 y 2 de la cartera.

Ortiz de Marco fue señalado por dos fuentes como hombre de Amerio, pero cerca del actual Procurador del Tesoro Nacional negaron el vínculo. Ahora Mahiques deberá elegir un nuevo letrado para el lugar que deja la salida del letrado.

Por 180 días

El Gobierno dispuso en marzo pasado una “intervención en grado de veeduría” en la AFA por 180 días, con el objetivo de investigar las cuentas de la entidad deportiva, sus transferencias y el rol de la frustrada universidad que no llegó a ver la luz.

La designación de Ortiz de Marco databa de ese momento y se dio junto a la del contador Pappacena, que sigue en el cargo. Ambos tenían como misión elaborar un informe sin intervenir la gestión de la cabeza del fútbol local. Pappacena sigue firme y quedará a la espera de la designación del nuevo abogado.

El ministro Juan Bautista Mahiques CSJN

La veeduría se dio a partir de una solicitud formulada por la IGJ, el organismo encargado del control estatal de ese tipo de asociaciones. La medida se fundamentó en una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento institucional y registral de la entidad, dice la resolución ministerial.

Las irregularidades motivaron la apertura de actuaciones administrativas y la necesidad de reforzar el control de legalidad previsto por la normativa vigente. Por eso el Gobierno designó dos veedores en la AFA, uno de los cuales renunció este jueves sin demasiadas explicaciones.