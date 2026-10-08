“Repudiamos todo acto de terrorismo”: el mensaje del Colegio de Abogados de la Ciudad a tres años de la masacre del 7 de octubre

A tres años de la masacre del 7 de octubre perpetuada por Hamas en Israel, el Colegio de Abogados de la Ciudad (Cacba) repudió “todo acto de terrorismo” y realizó un llamamiento a la “paz”.

Por medio de un comunicado, la entidad que preside María Fernanda Mierez manifestó que el 7 de octubre de 2023 un grupo de terroristas mató a sangre fría y secuestró a hombres, mujeres y niños judíos, “incluyendo dentro de tal atrocidad a ciudadanos argentinos por su sola condición religiosa”.

“En esta fecha honramos su memoria y nos solidarizamos con todos los sobrevivientes y sus familias”, expresó.

El comunicado completo del Colegio de Abogados de la Ciudad @Cacba

A su vez, el Colegio de Abogados consideró que en tiempos en los cuales se incrementó el sentimiento antisemita y aumentó la propagación de discursos de odio, su deber institucional es “alzar la voz, hacer un llamado a recordar lo sucedido y procurar obtener de ello un aprendizaje”.

“Repudiamos todo acto de terrorismo y toda forma de violencia contra la población -cualquiera sea credo, raza o religión-, incompatibles con los principios esenciales de la existencia humana y con la idea de pluralidad”, afirmó.

Además, resaltó que la sociedad argentina sufrió los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994), por lo que “conoce el costo del terrorismo y sabe que la memoria y la justicia son deberes que no admiten indiferencia”.

La gente conmemora en Israel a las víctimas de Hamas del 7 de octubre Ohad Zwigenberg - AP

“Por eso hacemos un llamado a la paz, a la unidad y a dejar atrás el odio y las diferencias religiosas, culturales o políticas. La verdadera integración consiste en reconocer la existencia del otro, su dignidad y su derecho a la vida. La civilización es poder convivir respetando nuestras diferencias. Sin ese reconocimiento no hay convivencia posible, y sin convivencia no hay paz duradera”, afirmó.

Y completó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida humana, con la libertad de culto, y la promoción de una cultura de diálogo, tolerancia y respeto mutuo”.

Una mujer en un memorial para los asesinados y secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 Leo Correa - AP

La masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas dejó un saldo de 1200 personas muertas, entre ellas 27 argentinas. Además, 251 fueron secuestradas.

Los últimos rehenes recuperaron su libertad en octubre de 2025, luego de una extensa serie de negociaciones de alto el fuego que los líderes de la organización palestina mantuvieron con Israel, y con Estados Unidos como intermediario.