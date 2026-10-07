Israel recuerda a las víctimas del 7 de octubre en la recta final de la campaña en Israel

REIM, Israel.– Israel recordó este miércoles a las víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023, en el tercer aniversario de la ofensiva de Hamas que dejó unos 1200 muertos y 251 rehenes y desencadenó una guerra que transformó Gaza y reconfiguró el mapa político y de seguridad de Medio Oriente. La jornada de duelo estuvo atravesada por la campaña electoral, a tres semanas de unos comicios en los que el fracaso de seguridad de aquel día y la gestión de la guerra serán algunos de los principales temas de debate.

En el sitio donde se celebraba el festival de música Nova, cerca del kibutz Reim y a pocos kilómetros de la frontera con Gaza, familiares y sobrevivientes se reunieron para recordar a los cientos de jóvenes asesinados durante el ataque. A las 6.29 (hora local), la hora exacta en la que comenzó la ofensiva, guardaron un minuto de silencio.

Personas en duelo asisten a un acto conmemorativo en el lugar del festival de música Nova, en Reim Jamal Awad - dpa DPA

“Fue el minuto en que nuestras vidas cambiaron para siempre”, dijo Katia Zohar, madre de Bar, asesinada a los 23 años junto a otras víctimas del festival.

“Me acuerdo de todo”, contó. Recordó el llamado de su hija para pedirle que fuera a buscarla porque estaban cayendo misiles y, poco después, otra llamada desde la ruta, mientras gritaba que le estaban disparando.

También se observó un momento de silencio en Kfar Aza, uno de los kibutz atacados aquella mañana. Allí murieron decenas de personas y otras fueron llevadas como rehenes a Gaza. Durante las ceremonias, periodistas escucharon detonaciones provenientes del otro lado de la frontera, donde continuaron los ataques israelíes pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

El rehén liberado Elkana Bohbot sostiene su libro en Kadima Zoran, Israel Ariel Schalit - AP

Este aniversario tiene además una particularidad: es el primero desde que todos los rehenes capturados durante el ataque fueron devueltos a Israel, vivos o muertos. Durante años, sus fotografías y los pedidos para lograr su liberación ocuparon calles, plazas y edificios públicos de todo el país. Ahora, el duelo se concentra principalmente en las víctimas y en las consecuencias de una jornada que los israelíes consideran el peor ataque sufrido desde la creación del Estado.

Entre quienes regresaron tras pasar meses o años en cautiverio está Elkana Bohbot, secuestrado en el festival Nova. Tras 738 días de cautiverio, relató que pasó buena parte del tiempo en túneles, en condiciones de extrema precariedad. Después de su liberación comenzó un proceso de rehabilitación física y emocional y, en agosto, su esposa dio a luz a una niña, a quien describió como un símbolo de supervivencia y continuidad.

Anya Davitashili, cuyo hijo Sean, de 25 años, fue asesinado en el festival, contó que visita el lugar con frecuencia porque allí siente que está más cerca de él. “Cada mañana, te despiertas y solo hay una ausencia interminable”, dijo.

Personas que portan banderas de Israel caminan por una instalación que conmemora el tercer aniversario del ataque a Israel liderado por Hamas, en el paseo marítimo de Tel Aviv Oded Balilty - AP

Además hubo una ceremonia nacional nocturna en el parque Hayarkon de Tel Aviv.

Las protestas contra el gobierno acompañaron los actos conmemorativos. Diversos grupos se congregaron frente a la Knesset (Parlamento), en Jerusalén, en la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, y a lo largo de las carreteras en varias ciudades.

“Intentan hacernos olvidar lo que ocurrió el 7 de octubre”, dijo a la Radio del Ejército, Einav Zangauker, una líder de las protestas cuyo hijo, Matan, fue secuestrado y llevado a Gaza. “No olvidaremos. exigiremos la verdad, pues este es nuestro legado. El miedo está grabado en mi corazón, las lágrimas no cesan y mi corazón sufre, sangra y está destrozado”, afirmó.

Un aniversario atravesado por las urnas

Las ceremonias de este año están marcadas por las elecciones legislativas del 27 de octubre, las primeras desde el ataque de 2023. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que continúa en el poder desde entonces, enfrenta críticas por las fallas de seguridad que permitieron la incursión de Hamas y por su negativa a impulsar una comisión estatal independiente que investigue las responsabilidades políticas y militares.

Netanyahu encendió una vela en memoria de las víctimas y afirmó que el aniversario es un día en el que “el pueblo se une en el recuerdo”. En una ceremonia oficial celebrada el lunes, había prometido además que nunca habrá un gobierno de Hamas en Gaza y sostuvo que Israel completará su misión contra el movimiento islamista.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Today, I lit a memorial candle at the Prime Minister's Office in Jerusalem, commemorating every victim murdered on the 7th of October by the monsters of Hamas.

The nation unites on this day in the longing for our dear ones. We will complete the… pic.twitter.com/VAmb7mt9zn — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2026

Sus rivales buscan convertir el 7 de octubre en una discusión sobre responsabilidad y liderazgo. El exprimer ministro Naftali Bennett visitó el sitio del festival Nova y habló con familiares de víctimas, mientras que Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y uno de los principales opositores de Netanyahu, se reunió con familias en el sur del país.

Para Bennett, el ataque representó “un fracaso colosal del Estado de Israel”, mientras que las familias de las víctimas reclaman conocer cómo fue posible que los milicianos palestinos atravesaran la frontera y mantuvieran durante horas el control de comunidades y bases militares.

El exprimer ministro israelí Naftali Bennett visita el recinto del festival de música Nova en Reim. Jamal Awad - dpa DPA

La cuestión atraviesa incluso a las propias familias de los muertos. Algunas se incorporaron a la campaña electoral con posiciones políticas diferentes, pero con un reclamo común por una investigación sobre las fallas que precedieron al ataque y por una reconstrucción de las comunidades devastadas.

El debate se desarrolla además en un país todavía profundamente dividido sobre el rumbo de la guerra, el futuro de Gaza y las relaciones con Estados Unidos y los países de la región.

La devastación de Gaza

La ofensiva de Hamas desencadenó una guerra que se extendió mucho más allá de Gaza. Israel combatió contra Hamas en el enclave palestino, contra Hezbollah en el Líbano y lanzó operaciones contra objetivos vinculados con Irán. El conflicto también tuvo consecuencias en Siria y provocó una confrontación directa entre Israel e Irán, con participación militar de Estados Unidos.

En Gaza, millones de palestinos intentan sobrevivir entre las ruinas de una guerra que cambió sus vidas Rizek Abdeljawad - XinHua

En Gaza, mientras tanto, el aniversario es vivido desde una realidad completamente diferente. La ofensiva israelí dejó gran parte del territorio en ruinas y provocó el desplazamiento de la mayoría de sus aproximadamente dos millones de habitantes. Más de 74.000 palestinos murieron durante la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamas, una cifra que no distingue entre civiles y combatientes.

Aunque el alto el fuego vigente desde octubre del año pasado puso fin a los combates de mayor intensidad, los ataques israelíes continuaron. Las autoridades sanitarias de Gaza reportaron además nuevas víctimas durante la jornada del aniversario, mientras Israel sostuvo que algunos de los muertos eran miembros de Hamas.

Agencias AP y AFP