Resignados, los usuarios de colectivos siguen afectados por el paro de choferes

Miles de usuarios sufrieron el paro

Alejandro Horvat
17 de diciembre de 2019

En la parada del 29, en Santa Fe y Fray Justo Santa María de Oro, estaba Natalia Pasetene, de 40 años. Ella vive en Villa Soldati y anteayer el paro de colectivos del grupo DOTA la tomó por sorpresa. Ayer, al igual que otros miles de pasajeros, buscó una nueva manera de llegar a su casa. Esto generó que, a pesar de haber muchas líneas afectadas, no se formen importantes filas en hora pico: el resto de los transportes pudo absorber la enrome cantidad de usuarios que debieron cambiar su rutina.

"Anteayer tardé muchísimo para volver, no me la esperaba. Hoy me voy a tomar el 29 o el 15 y después me voy a tomar el tren. Como ya sabía que seguía el paro me busque otra alternativa y no voy a tardar mucho más que lo habitual", dijo Pasetene.

Desde el lunes los choferes de colectivo que pertenecen a dicha empresa están de paro en reclamo de mejoras salariales y por el despido de dos compañeros. Esta medida afecta a más de 53 líneas. La huelga empezó sorpresivamente con cortes de tránsito en el Puente de La Noria, Puente Alsina y Puente Pueyrredón y derivó en un violento enfrentamiento sindical.

"El lunes esto era un caos, cuando hay paros repentinos yo me agarro la cabeza, sé que no vuelvo más a casa. Pero hoy me organicé bien y, en vez de tomar el 57 a Pilar, coordiné con un amigo y me voy a encontrar con él en Puente Saavedra y de ahí seguimos enauto", dijo Francisco Zabala, de 49 años, que estaba esperando el 152 en Pacífico .

Según pudo confirmar LA NACION, las líneas afectadas son: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188. También las líneas provinciales 256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 373 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 - 435 - 540 y 543.

Matías Leiva, de 28 años, también aguardaba por el 152 en Plaza Italia. Él suele tomar el 168 en dirección a Acassuso. "La verdad que no me afecta demasiado el paro. Anteayer si estaban un poco colapsados los colectivos porque a la gente la agarraron de sorpresa, pero hoy hablando con colegas en el trabajo comentábamos que todos buscaron una manera alternativa a la que suelen usar todos los días".

"Yo decidí ir a dormir a lo de mis padres en vez de volver a casa. Vivo en zona sur y ahora me voy a quedar acá, en Palermo. El lunes se me complicó para volver, tardé un montón de tiempo, detesto cuando hay paro de colectivos, subtes o trenes y no avisan previamente. Nos complican la vida a los que vamos a laburar, yo tengo unas cuatro o cinco horas libres al llegar a casa, que son las únicas libres en todo el día. Bueno, el lunes casi no las tuve", explicó Johanna Lima, de 45 años.

La medida afecta al 15% de los pasajeros que viajan diariamente en este medio de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. Se trata de más de 1 millón de operaciones de viajes del sistema único de boleto electrónico (SUBE) que no podrán concretarse.

Anteayer se vivió una jornada de enorme tensión en la sede central del sindicato de transporte, ubicada en el barrio de Once. Un grupo de gremialistas que responden a Miguel Ángel Bustinduy, opositor al actual titular del gremio, Roberto Fernández, tomó el edificio por la fuerza. Los incidentes dejaron 11 heridos y un detenido.

En la sede, ubicada en Moreno al 2900, rompieron ventanas, tiraron papeles, escritorios y hasta volcaron un auto que estaba estacionado en la puerta. También se produjeron enfrentamientos entre ambas facciones con armas blancas e incluso con armas de fuego. Aunque los opositores indicaban que el titular del gremio no estaba en el edificio, Fernández sí lo estaba y luego de estar atrincherado durante más de 10 horas, la Policía de la Ciudad lo evacuó del edificio.