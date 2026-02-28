La Justicia rechazó el pedido del “Chiqui” Tapia para viajar al exterior

El Juzgado Penal Económico N°5 rechazó este sábado el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar a Barquisimeto, Venezuela, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. El dirigente quería asistir al acto de inauguración de la Federación Venezolana de Fútbol.

El tribunal consideró que Tapia, envuelto en un escándalo por desvío de fondos y lavado, ya había intentado modificar sin autorización el itinerario previamente aprobado para otro viaje (Colombia y Brasil), excediendo los límites fijados, y que existían inconsistencias en las invitaciones al evento —con cambios de fecha el mismo día de su emisión— que generaban dudas sobre la solicitud.

El juez Diego Amarante ya le había autorizado su viaje a Colombia y a Brasil como presidente de la Conmebol pese a estar imputado. En ese marco, Tapia pidió extender su viaje hasta el 3 de marzo para ir desde Río de Janeiro a Caracas, pero el mismo magistrado lo rechazó; el dirigente volvió a la Argentina el viernes.

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, tienen una audiencia prevista para declarar en indagatoria el próximo 5 de marzo. Ambos están acusados de haber retenido aportes previsionales y haber evadido el pago de impuestos. En ese mismo fallo, el jueves 19 de febrero, se les prohibió la salida del país.

“Tampoco puede desconocerse la situación de inestabilidad política existente en el país al que se pretende viajar, que incluye -como es de público conocimiento- denuncias de detenciones arbitrarias contra múltiples personas (entre ellas, ciudadanos argentinos)”, dice el fallo al que accedió LA NACION.

Y agrega: “No era ese ni el destino ni el itinerario autorizado por esta judicatura mediante la resolución del 23 de febrero de 2026. Y debe también destacarse que la única razón por la que no se materializó la realización de ese acto que implicaba una violación a las condiciones oportunamente impuestas, fue por el presunto cambio de fecha del evento informado, y no por la debida observancia por parte del peticionante de los compromisos asumidos”.

