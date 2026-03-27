Respaldo del Colegio de Abogados de la Ciudad a la propuesta de la Corte para la selección de los jueces

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su apoyo al reglamento de concursos para la selección de magistrados aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la acordada 4/26 y que se encuentra a consideración del Consejo de la Magistratura.

“El Reglamento aportará condiciones de objetividad y transparencia, reduciendo la discrecionalidad en la selección de magistrados, al basarse en criterios prefijados”, señaló la entidad porteña en un comunicado.

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, los ministros de la Corte Suprema de Justicia CSJN

También se mostró conforme con la propuesta de “establecer como regla general la realización de concursos anticipados”, lo que “aportará celeridad en las designaciones y transparencia, porque se evitarán interferencias políticas, ya que los postulantes rendirán las pruebas sin saber para qué cargo concreto están concursando”, sostuvo la entidad que preside la doctora Rosalía Silvestre.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera que la reducción del puntaje otorgado a la entrevista personal, reduce la discrecionalidad y tiene como finalidad que los magistrados designados reúnan las condiciones de idoneidad necesaria para tan altos cargos”, se expresó en la declaración.

La entidad, en su rol de defensor de la Constitución nacional y de las instituciones republicanas, anunció que “seguirá velando por la integración del Poder Judicial con magistrados idóneos, independientes y que generen la confianza necesaria en la ciudadanía”.