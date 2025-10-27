Resultados en La Rioja: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de La Rioja, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 89,71% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 43,76% de los sufragios, seguido de Fed. Defend. LR, que obtiene el 43,15%.Más atrás se ubican UCR (10.643 votos), Provincias Unidas (6.098 votos) y FIT-U (3.665 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de La Rioja se han sufragado 191.936 votos, lo que representa el 97,71% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 3.138 votos (1,59%), mientras que también se registran 11 votos impugnados y 4.264 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Alianza LLA | 82.631 votos

Fed. Defend. LR | 81.479 votos

UCR | 10.643 votos

Provincias Unidas | 6.098 votos

FIT-U | 3.665 votos

Súper-domingo en La Rioja

La Rioja llevó a cabo las elecciones nacionales y las legislativas provinciales el mismo día. Fue una modalidad que combinó dos votaciones distintas en una misma jornada y utilizó sistemas electorales diferentes. Para los cargos nacionales, por primera vez en la provincia se implementó la Boleta Única de Papel (BUP). Los cargos legislativos provinciales se definieron mediante el sistema tradicional de boleta sábana, manteniendo así el método utilizado en elecciones anteriores.

Los riojanos tuvieron que elegir dos nuevos candidatos para las bancas en la Cámara de Diputados. A su vez, para la legislación provincial votaron para renovar las 8 bancas en Capital, 3 en Rosario Vera Peñaloza, 3 en Coronel Felipe Varela, 1 en Sanagasta, Vinchina, Castro Barros y Juan Facundo Quiroga.