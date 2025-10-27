Resultados en Mendoza: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Mendoza, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 87,53% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 53,90% de los sufragios, seguido de Fuerza Justicialista, que obtiene el 25,01%.Más atrás se ubican Frente Verde (70.736 votos), Fte. Libertario Dem. (47.840 votos) y FIT-U (30.372 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Mendoza se han sufragado 908.185 votos, lo que representa el 97,06% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 22.526 votos (2,40%), mientras que también se registran 116 votos impugnados y 26.218 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Alianza LLA | 477.416 votos

Fuerza Justicialista | 221.524 votos

Frente Verde | 70.736 votos

Fte. Libertario Dem. | 47.840 votos

FIT-U | 30.372 votos

Súper-domingo en Mendoza

Los mendocinos tuvieron sus elecciones nacionales y provinciales el mismo día. Se utilizaron dos boletas únicas de papel que se colocaron en dos urnas. En esta jornada, votaron para renovar cinco de sus diez bancas en la Cámara de Diputados. También, eligieron 24 diputados y 19 senadores para el recambio en la Legislatura local.

La Fuerza Justicialista Mendoza presentó un frente amplio que reúne al Partido Justicialista, La Cámpora, el Partido Intransigente, Proyecto Sur, el Partido Solidario, el Partido del Trabajo y del Pueblo y Nuevo Encuentro. Por su parte, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ofrece una conjunción entre el oficialismo provincial y nacional, integrada por la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza, el Partido Renovador Federal y el Partido Acción Solidario (P.A.S.) de Las Heras.