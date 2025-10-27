Resultados en Neuquén: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Neuquén, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 94,84% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Alianza LLA encabeza la votación con el 35.88% de los votos, seguido por La Neuquinidad con el 29.32%. Completan la lista Fuerza Patria (53992 votos), Más por Neuquén (30700 votos) y Fuerza Libertaria (22193 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 33,61% de los sufragios, seguido de La Neuquinidad, que obtiene el 31,32%.Más atrás se ubican Fuerza Patria (48.048 votos), Fuerza Libertaria (26.280 votos) y Más por Neuquén (22.052 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Neuquén se han sufragado 402.576 votos, lo que representa el 96,59% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 14.902 votos (3,57%), mientras que también se registran 54 votos impugnados y 13.652 nulos. Lista por lista, en Diputados Alianza LLA | 122.877 votos

La Neuquinidad | 114.510 votos

Fuerza Patria | 48.048 votos

Fuerza Libertaria | 26.280 votos

Más por Neuquén | 22.052 votos Lista por lista, en Senadores Alianza LLA | 139.114 votos

La Neuquinidad | 113.702 votos

Fuerza Patria | 53.992 votos

Más por Neuquén | 30.700 votos

Fuerza Libertaria | 22.193 votos Domingo de doble urna en la provincia Por primera vez en las elecciones de Neuquén hubo dos urnas distintas, una para los cargos provinciales, que se eligieron con el sistema tradicional, y otra para los nacionales, en la que se implementó la boleta única de papel (BUP). En esta jornada se pusieron en juego tres bancas en la Cámara baja y tres en la Cámara alta del Congreso de la Nación. El frente La Neuquinidad, del gobernador Rolando Figueroa, llevó como candidata a Julieta Corroza para senadora y a Karina Maureira para diputada. Los candidatos de LLA fueron la actual diputada nacional Nadia Márquez para senadora y Gastón Riesco para diputado. En Fuerza Patria, los postulantes fueron Silvia Sapag como primera candidata para la Cámara alta, y Beatriz Gentile como diputada.