Resultados en Río Negro: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Río Negro, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 97,01% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Fuerza Patria encabeza la votación con el 30.64% de los votos, seguido por Alianza LLA con el 30.37%. Completan la lista Juntos Defend. RN (105273 votos), Pro (18423 votos) y FIT-U (12891 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 34,46% de los sufragios, seguido de Fuerza Patria, que obtiene el 29,46%.Más atrás se ubican Juntos Defend. RN (96.667 votos), FIT-U (11.678 votos) y Primero RN (11.023 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Río Negro se han sufragado 403.444 votos, lo que representa el 96,85% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 10.056 votos (2,41%), mientras que también se registran 42 votos impugnados y 12.623 nulos. Lista por lista, en Diputados Alianza LLA | 128.706 votos

Fuerza Patria | 110.020 votos

Juntos Defend. RN | 96.667 votos

FIT-U | 11.678 votos

Primero RN | 11.023 votos Lista por lista, en Senadores Fuerza Patria | 120.555 votos

Alianza LLA | 119.503 votos

Juntos Defend. RN | 105.273 votos

Pro | 18.423 votos

FIT-U | 12.891 votos Jornada electoral en Río Negro En estos comicios, en los que por primera vez se implementó la Boleta Única de Papel (BUP), se pusieron en juego dos bancas en la Cámara de Diputados y tres en la Cámara de Senadores . El cuarto oscuro esperaba a los votantes con siete listas de candidatos para elegir.

La alianza La Libertad Avanza postuló a Lorena Villaverde como candidata a senadora, y a Aníbal Tortoriello, primero en la lista para diputados. Por otro lado, Fuerza Patria llevó a Adriana Serquis como primera candidata a la Cámara baja y al diputado Martín Soria como postulante al Senado. El PRO Río Negro presentó lista propia con el legislador Juan Martín para senador, y Martina Lacour primera en la nómina para diputados.