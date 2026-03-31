$LIBRA: Novelli tuvo un ida y vuelta frenético con un banco de Miami el día que se reunió con Milei y Davis en la Rosada

Antes, durante y después de la reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis en la Casa Rosada, y mientras el estadounidense transfería millones de dólares a cuentas por determinar, el lobista Mauricio Novelli mantuvo un ida y vuelta permanente con un banco de Estados Unidos. Acumuló llamadas entrantes y salientes, ingresos al homebanking y revisión de los estados y balances de cuenta, según reconstruyó LA NACION en base al material que expertos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) recuperaron del teléfono celular del lobista y “abrepuertas” del poder.

El ida y vuelta con el International Finance Bank (IFB), con sede en Miami, ocurrió el jueves 30 de enero de 2025, al mismo tiempo que billeteras virtuales vinculadas a Davis transfirieron millones de dólares, y Novelli consultó precios para comprar autos de alta gama y relojes de lujo, lotes en countries y departamentos en Olivos, y a la noche le anunció a un contacto que había cerrado un “deal tremendo”.

El puntapié inicial se registró a las 9:39, cuando su hermana, María Pía Novelli, le envió un formulario por WhatsApp para ordenarle al IFB que le girara US$26.000 a la Argentina, según consta en el documento fechado el día previo, en el que se consignó que los fondos serían destinados a fondear una cuenta bancaria propia (“Funding Account”).

Para Novelli no era un jueves cualquiera. A las 11.47, Davis cruzó Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y Novelli pidió turno al “Luigi Barber Shop” para acicalarse, a la que llegó demorado. Entre otros motivos, porque tuvo que interactuar con alguien o un website ubicado en las islas Caimán. Pero sí llegó a tiempo para la cita más importante del día. A las 13.51, las antenas lo ubicaron en la zona de la Casa Rosada. Y a las 13.56 ingresó a la Casa Rosada con el estadounidense y con su socio Manuel Terrones Godoy, autorizados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, según surge de los registros de ingresos y salidas del palacio presidencial que obtuvo LA NACION.

Hayden Davis y Milei, el 30 de enero de 2025

Cuatro minutos después, a las 14, desde una billetera vinculada a Davis se transfirieron US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken, un exchange de criptomonedas que permite convertir activos digitales en dinero fiduciario. Y dos minutos después, a las 14.02, comenzó la reunión con el Presidente.

Mientras conversaban con Milei y Davis en el despacho presidencial, sin embargo, Novelli recibió una llamada del número +1-305-648-8800. Pertenece al International Finance Bank, pero no atendió. Se concentró en la reunión, en la que el jefe de Estado se sacó una “selfie” con el CEO de Kelsier Ventures.

No está claro, por el contrario, si Novelli todavía estaba reunido con el Presidente cuando, minutos después, sí respondió por WhatsApp una consulta de un agente inmobiliario. Le comunicó que sí, que estaba interesado en visitar un departamento de 140 metros cuadrados que estaba a la venta en el Puerto de Olivos. “Veámoslo”, le respondió. Cinco minutos después, a las 14.31, salió de la Casa Rosada con Davis y Terrones Godoy.

Del material analizado por LA NACION no surge qué ocurrió con Davis tras salir del palacio presidencial. Pero sí consta que María Pía Novelli le preguntó a su hermano, a las 15.11, “cómo viene eso”, pero el “trader” no le respondió. Recién a las 16:39, Novelli le contestó a una agente inmobiliaria que le interesaba ver una propiedad. Y Y ocho minutos después le devolvió la llamada al International Finance Bank. Mantuvo una conversación que se extendió durante 4 minutos y 37 segundos. Al colgar, entró al homebanking para clientes minoristas del IFB. Y en los minutos siguientes también consultó la sección de banca personal del sitio oficial y revisó sus resúmenes electrónicos de cuenta.

En segundo plano, Mauricio Novelli habla con Hayden Davis en Buenos Aires, a fines de 2024; en primer plano, Manuel Terrones Godoy

Según surge de la documentación que los expertos informáticos de la Datip recuperaron de su teléfono móvil, Novelli era cliente del International Finance Bank desde al menos 2022. Operaba una cuenta corriente (checking) bajo el segmento de “Preferred Banking”, con códigos SWIFT IFBKUS3M y ABA 067011692, y tenía a la señorita Mariana Camacho como oficial de cuenta. El banco además le emitió cartas de referencia en las que certificaba que el “trader” había manejado sus asuntos con la entidad de manera “muy satisfactoria”.

Para Novelli, el International Finance Bank le daba prestaciones beneficiosas en tiempos del “cepo” cambiario que rigió en la Argentina durante años. Según consta en mensajes con su hermana, el banco le daba la opción de retirar dinero de la plataforma Earn2Trade y usar una tarjeta internacional para retirar efectivo.

Recién a las 17.28 de ese jueves, en tanto, es posible encontrar nuevos rastros de Davis en Buenos Aires. Él o alguno de sus colaboradores transfirió más dinero. Giró US$3,4 millones a distintas billeteras virtuales. Es decir, 23 minutos antes de que Milei posteara a las 17:51 en su cuenta oficial de X la “selfie” que se había sacado con el estadounidense en el despacho presidencial y afirmara que lo estaba “asesorando” en temas de blockchain.

El ida y vuelta de Novelli con el banco registró entonces otro episodio. Diez minutos después del posteo presidencial, a las 18:01, desde el IFB volvieron a llamar a Novelli. Esta vez la comunicación duró 12 minutos y 17 segundos y fue Novelli quien dio por terminada la llamada, según los metadatos del teléfono, para luego abocarse a cerrar la visita a un inmueble que quería comprar y a conseguir un Rolex Daytona. Pero se topó con dos obstáculos: los dueños de la propiedad se iban de vacaciones y recién podría ver el inmueble el 17 de febrero y en la joyería le informaron que ese modelo solo se vendía con factura. “Los otros dos los compré con factura. Pasa que ahora estoy complicado con el blanco”, argumentó el lobista en un audio.

Mauricio Novelli negocia un auto de lujo y un Rolex

A las 18.48, en tanto, Davis le escribió por WhatsApp a un amigo disculpándose por la demora en responder. “Estuve ocupado”, le explicó en inglés, de acuerdo a mensajes obrantes en la demanda colectiva -“class action”- que tramita en Nueva York. Y a las 19.19, ante una consulta de su interlocutor, Davis replicó con una ironía: “Las cosas malas suenan bien cuando las dice Manu”, en aparente alusión a Terrones Godoy.

Novelli también se mostró exultante en sus mensajes, tanto con su hermana como con terceros. Y a las 23:12, tras revisar sus estados de cuenta en el IFB, Novelli le escribió a un contacto que había cerrado un “deal tremendo” y que quería celebrarlo. Intentó reservar en el boliche Afrika del barrio de Recoleta, pero estaba cerrado. Terminó reservando mesa para cuatro personas en el restaurante Roldán, en los bosques de Palermo.

Al día siguiente, la Justicia verificó que Novelli recibió al menos dos transferencias en criptomonedas —una por USDT 657.500 y otra por USDT 37.500—. Y el “abrepuertas” del poder ya pensaba en su seguridad personal. Le consultó a un contacto de nombre Ezequiel cuánto costaba blindar una camioneta Toyota SW4 o un Peugeot. “Yo quiero blindarlo completo”, le dijo. “Que no me pase nada”.