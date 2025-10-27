Resultados en Salta: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Salta, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 88,60% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Senadores

Alianza LLA encabeza la votación con el 41.55% de los votos, seguido por Prim. los Salteños con el 27.86%. Completan la lista Fuerza Patria (85719 votos), P. de la Victoria (52930 votos) y FIT-U (15662 votos). Resultados para Diputados Por su parte, en Diputados, Alianza LLA lidera con el 38,44% de los sufragios, seguido de Prim. los Salteños, que obtiene el 33,20%.Más atrás se ubican Fuerza Patria (71.202 votos), P. de la Victoria (38.009 votos) y FIT-U (18.786 votos). Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024. El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Salta se han sufragado 651.525 votos, lo que representa el 96,54% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 24.347 votos (3,60%), mientras que también se registran 1.229 votos impugnados y 20.057 nulos. Lista por lista, en Diputados Alianza LLA | 223.873 votos

Prim. los Salteños | 193.325 votos

Fuerza Patria | 71.202 votos

P. de la Victoria | 38.009 votos

FIT-U | 18.786 votos Lista por lista, en Senadores Alianza LLA | 260.605 votos

Prim. los Salteños | 174.738 votos

Fuerza Patria | 85.719 votos

P. de la Victoria | 52.930 votos

FIT-U | 15.662 votos Segunda elección del año en Salta La provincia de Salta renovó sus tres senadores y tres de sus siete bancas en la Cámara de Diputados. El 11 de mayo se llevaron a cabo las elecciones legislativas provinciales. Los postulantes respaldados por el gobernador Gustavo Sáenz lograron 20 de las 30 bancas de Diputados y 11 de las 12 senadurías en juego. En la capital salteña, en tanto, se impuso La Libertad Avanza, fuerza encabezada en la provincia por Alfredo Olmedo. La votación se realizó mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) y participó el 58% de los 1,1 millones de ciudadanos habilitados.