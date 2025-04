Reunión en la Corte Suprema: “No se puede permitir un avasallamiento a la institucionalidad”, dijo Martín Llaryora

CÓRDOBA.- “Vine a defender el interés de los cordobeses. No solo de los jubilados cordobeses, porque seguimos pagando los haberes con el esfuerzo de todos, con los recursos de todos. No se puede permitir un avasallamiento de la institucionalidad”, dijo el gobernador cordobés Martín Llaryora a LA NACION, a la salida de la audiencia de conciliación entre Córdoba y al Estado Nacional citada por la Corte Suprema de Justicia. Discuten sobre una deuda de $1 billón que la provincia le reclama a la Anses por la caja de jubilaciones provincial no transferida.

Dentro de 15 días habrá un nuevo encuentro entre las partes. El gobernador indicó: “No puede permitirse que se incumplan las leyes. La república tiene que tener institucionalidad. Si la Nación no cumple, las provincias podríamos hacer lo mismo y no lo hacemos”.

La audiencia fue con el secretario de Asuntos Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Rodríguez, encargado de las causas que se tramitan directamente ante los estrados del máximo tribunal cuando hay conflicto entre provincias, o entre ellas y el Estado nacional.

Llaryora subrayó que los cordobeses aportan “mucho en retenciones, en impuesto al cheque” y otros tributos ligados a la actividad económica. “Estamos poniendo recursos nuestros para cumplir con las jubilaciones porque la Nación hace más de un año que no manda un peso, cubrimos el Fondo de Educación que no existe más, no recibimos un centavo del impuesto al combustible que por ley debe enviarse para viviendas y obras”, enumeró.

Calificó de “valiente” el gesto de la Corte Suprema de convocar a una audiencia en el actual contexto “porque no se puede permitir que siga el avasallamiento a las provincias”.

Las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación son 13 y por eso la audiencia de hoy fue seguida con interés por otros mandatarios, que quieren conocer la disposición a negociar y pagar de la Casa Rosada. El cubrir con recursos propios los giros que por ley debe hacer Anses y no llegan, tensionan los números de las provincias.

Simulacro

Hace unos días este diario publicó una simulación de cuánto serían, con los datos existentes a hoy, las cuotas mensuales en concepto de anticipo que debería hacer la Anses. Por ejemplo, la transferencia a la provincia de Buenos Aires rondaría los $65.000 millones; a Córdoba, $21.000 millones; a Santa Fe, unos $18.000 millones y a Entre Ríos, $12.000 millones. Esos son los distritos más importantes, pero Neuquén debería recibir unos $4800 millones; Formosa y La Pampa, $4.000 millones; Misiones unos $3.200 millones, y Corrientes unos $1600 millones.

“Podemos cumplir con las jubilaciones y poner los recursos porque tenemos superávit, sino sería imposible", insistió Llaryora.

Los giros que no se están realizando tienen un esquema de actualización aprobado por el Congreso, deben ser corregidos siguiendo la movilidad previsional. El argumento de la Rosada es que Anses no terminó las auditorías y que por eso están suspendidas las transferencias. Ni siquiera se hacen a valores históricos.

