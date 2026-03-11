Revelan los detalles del vuelo privado que tomó Manuel Adorni con su familia en el feriado de carnaval

El último feriado de carnaval el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó con su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos a Punta del Este en un avión privado de la compañía Alphacentauri que salió del aeropuerto de San Fernando, según un documentos publicados por eldiario.ar.

La información sobre esas vacaciones recientes había sido revelada el lunes por el periodista Carlos Pagni, en el contexto de la polémica que suscitó la invitación a Angeletti a viajar en el avión presidencial que llevó a Javier Milei a Miami y Nueva York.

Los documentos de viaje que publicó el martes el periodista Sebastián Lacunza revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después. El jefe de Gabinete venía de celebrar el triunfo parlamentario que significó para La Libertad Avanza la aprobación de la reforma laboral en el Senado y la ley penal juvenil en la Cámara de Diputados.

En la lista de pasajeros declarada figura el periodista Marcelo Grandio, que es amigo personal de Adorni, con quien compartía un programa de televisión por cable antes de que el actual funcionario de Milei diera el salto a la política. Actualmente Grandio vive en Uruguay pero tiene un programa (“Giros, en línea recta”) en la televisión pública (que depende del jefe de Gabinete). Tiene además un ciclo en un canal de streaming de la misma emisora, en la que Adorni fue entrevistado en varias ocasiones.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni

Adorni había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje de vacaciones a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato que contó Pagni. Pero dijo que eran “cuestiones privadas”. Se negó a responder sobre el medio de transporte que lo había llevado a la costa uruguaya. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni.

En esa misma entrevista defendió la presencia de su esposa en la comitiva oficial, a pesar de que el gobierno de Milei había hecho alarde de que prohibiría subir a familiares en los vuelos oficiales. "Yo vengo una semana a deslomarme acá. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá”, dijo.

Cinco días

El viaje a Punta del Este duró cinco días: la familia Adorni volvió a San Fernando el martes 17 de febrero, sin el periodista Grandio.

El avión al que refieren los documentos es un pequeño jet ejecutivo para cinco pasajeros y dos tripulantes que hace casi a diario la ruta entre Buenos Aires y Punta del Este, según los registros consultados por LA NACION.

El interior del avión en el que viajó Adorni a Punta del Este

El domingo, durante las primeras actividades del Gobierno en Nueva York, se difundió una fotografía en la que se veía a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en el barrio de Queens. La imagen reavivó cuestionamientos de la oposición y abrió interrogantes sobre la posibilidad de que familiares de funcionarios viajen a bordo del avión presidencial ARG-01.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista, presentó un pedido de informes “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X. La revelación sobre las vacaciones en Punta del Este multiplicaron los reclamos de información por parte de la oposición.

“Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, enfatizó Adorni en la entrevista que dio para intentar aclarar la situación. No acompañó sus afirmaciones con documentación respaldatoria.