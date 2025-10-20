Ricardo Bussi usa ahora un video de la elección de 2023 en el que Milei pedía que lo votaran

El candidato a diputado por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, recicló un viejo spot de campaña de las elecciones a gobernador de Tucumán de 2023, cuando era el candidato de La Libertad Avanza en esa provincia, como propaganda para las elecciones legislativas de este domingo, aunque ya no forma parte de esa fuerza política. Su difusión causó confusión entre los electores e indignación en el entorno del presidente Javier Milei.

“Hola, soy Javier Milei, y si me querés ayudar votálo a Ricardo Bussi”, dice el economista en la pieza audiovisual que se difundió originalmente previo a los comicios de 2023.

Lo insólito es que el viejo spot reutilizado por Bussi fue difundido en los canales de televisión nacionales como si fuese actual con el logo final de Fuerza Republicana. Además, comenzó a circular en las pantallas de los hogares luego de la reciente visita de Javier a Milei a Tucumán en lo que fue el ultimo fin de semana de campaña.

Santiago Oría, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia y publicista de las Campañas de Javier Milei cargó en duros términos contra Bussi. Lo acusó de incurrir en una “estafa electoral” y lo invitó a retractarse.

“Has caído muy bajo Bussi con tu estafa electoral. Sería mejor que te arrepientas y pidas perdón para salvar tu honor”, escribió en su cuenta de X.

Hasta el momento no hubo ninguna reacción o descargo por parte de La Libertad Avanza Tucumán que colmó durante las últimas horas su feed de X con imágenes de la recorrida de Milei del sábado.