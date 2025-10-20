Crece la presión en EE.UU. sobre Bessent por el auxilio a la Argentina: los demócratas le piden suspenderlo en una dura carta

WASHINGTON.- Solo horas después de que el Banco Central (BCRA) anunciara la firma del acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano por el swap por US$20.000 millones, varios congresistas demócratas elevaron la presión sobre el secretario Scott Bessent, artífice del auxilio a la Argentina, para exigirle que suspenda cualquier ayuda al país hasta en tanto se revelen las evaluaciones, alcances y documentación del acuerdo con el Gobierno antes del 29 de octubre.

En una carta firmada por 36 miembros de la Cámara de Representantes, le pidieron a Bessent “información adicional” sobre el plan a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) y le expresaron su preocupación por un uso “con fines políticos” de ese instrumento del Tesoro.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Evan Vucci - AP

“Nos preocupa profundamente que el FSE, financiado con fondos públicos estadounidenses, se esté utilizando para brindar asistencia financiera extraordinaria al gobierno del presidente Javier Milei con fines políticos, exponiendo a los contribuyentes a riesgos financieros, sin indicar claramente el motivo por el cual redunda en beneficio de los intereses económicos de Estados Unidos ni consultar previamente con el Congreso”, señaló la misiva.

“Dada la magnitud y el precedente de esta acción, solicitamos al Tesoro que suspenda cualquier desembolso o implementación del swap o línea de crédito propuestos a la Argentina hasta que se aclaren por completo estas cuestiones. Solicitamos respuestas detalladas por escrito a las siguientes preguntas y a todos los documentos solicitados a más tardar el 29 de octubre de 2025″, señalaron los congresistas, que en el cierre de la misiva detallaron las exigencias a Bessent.

El grupo de congresistas demócratas le pidió que revele las evaluaciones que realizó el Tesoro “para determinar los costos, las obligaciones y el posible riesgo de pérdida para los contribuyentes estadounidenses”, y que detalle condiciones, plazos de reembolso y requisitos si los hubiera, entre otros interrogantes.

$20 billion for Trump's far-right allies in Argentina.

$0 for American families.



We’re calling out the Trump Administration’s reckless use of taxpayer funds and demanding accountability. pic.twitter.com/whwXySV2hD — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) October 20, 2025

También le pidieron las “comunicaciones entre el gobierno norteamericano y funcionarios argentinos con respecto a la estructura y/o las implicaciones políticas de esta asistencia, en particular en relación con las elecciones argentinas del 26 de octubre".

Previamente, varias senadores demócratas ya se habían mostrado muy críticos con el auxilio financiero a la Argentina y también le habían reclamado explicaciones a Bessent sobre los alcances y justificativos de la ayuda a Milei, convertido en un frente interno conflictivo para Trump.

“En un momento en que los aranceles, el aumento de precios y los recortes a programas nacionales esenciales presionan a las familias y empresas estadounidenses, resulta preocupante que fondos respaldados por los contribuyentes estadounidenses se estén desplegando para estabilizar la moneda de un gobierno extranjero, aparentemente para promover objetivos partidistas, en lugar de satisfacer necesidades urgentes en el país”, señalaron en la carta los congresistas, que calificaron el programa de gobierno libertario como de “austeridad extrema” y que no h logrado “su supuesto objetivo de estabilización macroeconómica”.

Scott Bessent y Luis Caputo, en Washington. @SecScottBessent

“Los recientes resultados de las elecciones provinciales [bonaerenses] en la Argentina ponen de relieve el descontento generalizado con estas políticas y los graves costos sociales del experimento de Milei“, alertaron.

Los congresistas también señalaron que es “muy inusual” que se use el FSE para brindar “un apoyo incondicional a tan gran escala”. Recordaron que, históricamente, las intervenciones del FSE, como las de México en 1995 y las de las economías asiáticas durante la crisis de 1997, “estuvieron acompañadas de un marco de políticas definido que a menudo incluye calendarios de reembolso y notificaciones al Congreso para limitar el riesgo para los contribuyentes estadounidenses”.

“La ausencia de salvaguardias comparables o de transparencia en este caso plantea serias dudas sobre la justificación, la legalidad y la prudencia fiscal de las acciones de la administración”, apuntaron.

Entre los 36 firmantes están Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York), Nydia Velázquez (Nueva York), Rashida Tlaib (Michigan), Joaquín Castro (Texas), Ilhan Omar (Minnesota), Greg Casar (Texas) y Brad Sherman (California).

Los congresistas advirtieron que según diversos informes varias firmas de inversión estadounidenses, incluidas Fidelity, Pimco y Discovery Capital Management, se beneficiarán directamente de esta intervención debido a su exposición a los bonos argentinos. “Esto parecería indicar que el FSE podría estar sirviendo a intereses financieros privados a un costo público significativo”, remarcaron.

Respecto a esa situación, los congresistas le pidieron a Bessent que brinde “todas las comunicaciones entre funcionarios del Departamento del Tesoro y personal de Fidelity, Pimco y Discovery Capital Management en relación con este uso del ESF”.

“Además, hay fuertes indicios de que el acuerdo también persigue objetivos políticos, en concreto, fortalecer a un aliado ideológico de la administración Trump en un contexto de debilitamiento del apoyo interno antes de las elecciones legislativas de finales de mes”, expresaron los congresistas, que también advirtieron por los “escándalos de corrupción” que salpican a figuras del Gobierno. Mencionaron los casos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del diputado José Luis Espert.

“Esperamos que el Tesoro proporcione al Congreso y al pueblo estadounidense información sobre las medidas adoptadas a través del FSE para fortalecer el peso argentino y estabilizar la economía argentina. Entre otras cuestiones, nos preocupa que pueda comprometer la totalidad de las reservas líquidas de divisas del FSE en este arriesgado acuerdo sin notificar oportunamente al Congreso, eludiendo así la supervisión de los recursos respaldados por los contribuyentes”, señalaron.

“Finalmente, la capacidad de pago de la Argentina sigue siendo incierta. El gasto insostenible por parte del gobierno [de Milei] de miles de millones de dólares de reservas del Tesoro argentino para apuntalar un tipo de cambio sobrevaluado no puede continuar, independientemente de cuánto pueda pedir prestado al gobierno de Estados Unidos o a instituciones multilaterales. El Tesoro debe explicar qué reformas o garantías existen para proteger al FSE y a los contribuyentes estadounidenses de pérdidas“, ampliaron los congresistas, que le dieron tiempo hasta el 29 de octubre a Bessent para que responda a una serie de preguntas del caso.

“¿Se comprometerá el Departamento del Tesoro a publicar informes trimestrales que describan las operaciones de los recursos del FSE a la Argentina, como lo ha hecho en circunstancias anteriores?“, fue una de las preguntas que los congresistas le pidieron a Bessent responda.

“¿Qué mecanismos existen para evitar el agotamiento de las reservas líquidas del FSE y qué proporción de dichas reservas se prevé comprometer en virtud de este acuerdo? ¿En qué circunstancias solicitará el Tesoro fondos adicionales al Congreso para reponer el FSE una vez que se desembolsen o utilicen los US$20.000 millones?“, le consultaron a Bessent.

“¿Qué garantías o avales ha proporcionado Argentina para garantizar el reembolso y qué salvaguardas existen para proteger este apoyo?“, añadieron.