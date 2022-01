FMI: Patricia Bullrich anticipó que JxC “no va a negar el financiamiento” en el Congreso

Con la etapa inicial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya sellada, la oposición se prepara para que ese entendimiento llegue al Congreso, tal como se estipula por ley. Este domingo, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, anticipó que Juntos por el Cambio (JxC) “no va a negar el financiamiento” en el Poder Legislativo y así deslizó que la oposición acompañará la iniciativa de la administración que conduce Alberto Fernández.

“Hay una confusión respecto a qué se vota. Cuando decimos ‘queremos ver la letra chica’ no estamos diciendo que eso condiciona el voto en el Congreso, porque el Congreso no vota eso. El Congreso vota el financiamiento”, comentó la exministra de Seguridad, después del apoyo con ciertos reparos que emitieron referentes de su partido político ante el anuncio que encabezaron el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el pasado viernes.

En ese sentido, Bullrich aclaró que el Poder Legislativo “no vota el acuerdo” e indicó que al entendimiento “lo tiene que cumplir el Gobierno”.

Fue el mismo Fernández quien impulsó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada en febrero del año pasado y que establece que el Congreso debe autorizar cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público realizada con el FMI, como las ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio Sergio Koltan

“Uno puede decir ‘cumplan la parte que les toca’. Nosotros nos hicimos cargo de nuestro acuerdo y este gobierno se tiene que hacer cargo del suyo. JxC no va a negar el financiamiento”, adelantó Bullrich, que deslizó también: “Si se hubiera votado el presupuesto de este año ya habría que tirarlo, porque con este acuerdo las metas que se plantean son distintas a las que planteaba el presupuesto de Guzmán en septiembre”.

No obstante, Bullrich sostuvo que desde la gestión de Fernández deberán explicar cómo van a cumplirse las metas que tendría este nuevo acuerdo, al respecto de bajar el déficit, la emisión y los subsidios. “Nosotros tenemos algunas restricciones. La Argentina está con sobreimpuestos y es imposible tener más impuestos”, manifestó.

Otra advertencia la hizo en relación a los integrantes del Frente de Todos que aún no expresaron su acompañamiento al pacto con el FMI, como la vicepresidenta Cristina Kirchner. Incluso, se refirió a los oficialistas que se mostraron en desacuerdo, como el director del Banco de la Nación, Claudio Lozano, quien habló de un acuerdo que “garantiza la impunidad” y que obliga a un “ajuste fiscal”.

“Hubo [de parte de Fernández] algún bombo para la tribuna, diciendo ‘con el Fondo nada’, y algunos se lo tomaron en serio. Lozano es la primera voz que se escucha de alguien que no tiene un rol secundario. Me parece que ahora comienza a salir algo que para nosotros es importante: los integrantes y las agrupaciones del Gobierno que son muchos, la vicepresidenta, La Cámpora, ¿están todos alineados atrás del Presidente? ¿O todavía hay dudas?”, se preguntó Bullrich.

Sobre Lozano también consideró: “Ya salió el director del Banco de la Nación que debería estar yéndose del gobierno si fuese coherente, o el Presidente debería pedirle la renuncia. Uno lo espera frente a un funcionario que sale con tal violencia contra su propio presidente”.

La autocrítica por la deuda que tomó Macri

Por otra parte, la exministra de Seguridad hizo una autocrítica hacia dentro de su fuerza por haber tomado el crédito de 44.000 millones de dólares que ahora se renegoció. “Si hubiéramos hecho los cambios en los dos primeros años, quizás no hubiéramos llegado al FMI”, dijo en Radio Mitre, aunque justificó la decisión aplicada después por el expresidente Mauricio Macri: “Ya teniendo que tomarlo, lo mejor era ir al Fondo. Lo mismo que está haciendo este gobierno: está tomando un crédito exactamente de la misma cantidad de dinero que la administración de Macri”.

Con esto último se refirió al pedido que hizo la administración del Frente de Todos de un nuevo préstamo por 44.500 millones de dólares bajo el programa de facilidades extendidas (PFE), que tendrá una duración de diez años y servirá para financiar los vencimientos del programa stand-by acordado durante el gobierno anterior.

“Estoy preocupada con que 2022 aparezca como un año inexistente”

En el último tramo de la entrevista, Bullrich insistió con su postura de no adelantar definiciones políticas sobre las candidaturas de JxC para 2023, que será un año electoral. “Estoy muy preocupada con que 2022 aparezca como un año inexistente y nos vayamos a 2023, a las PASO. 2022 es un año importante, en construcción, en trabajo, en llegar a más, en generar confianza popular y pública, en jugarnos por los temas que creemos. No quiero hablar de 2023, me parece que es comernos un año en la historia, nos comimos bastante ya con la pandemia. No lo digo contra nadie. No quiero discutir 2023″, expresó, enfática, la exministra macrista.

Para concluir, la referente que continúa con sus recorridas por el país y que -a pesar de su resistencia a mencionar el tema- se perfila como una posible candidata para las elecciones presidenciales, indicó: “El monitoreo social es muy fuerte, nuestro camino con nuestro votante es muy finito. Tenemos que estar concentrados en estar cerca de la gente, en trabajar en cada lugar para que JxC tenga sus metas en cada provincia, en cada ciudad”.