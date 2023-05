Ricardo Lorenzetti rechazó la acusación de Cristina Kirchner: “No hay proscripción”

escuchar

El juez de la Corte de Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti cruzó el discurso oficialista, y afirmó que Cristina Kirchner no está inhibida de competir en las próximas elecciones. “ Cada uno puede decir lo que opina, pero no hay proscripción sobre ella” , manifestó el ministro del máximo tribunal en LN+.

Invitado al programa +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio, Lorenzetti aludió a la explicación que ha intentado instalar el kirchnerismo después que la vicepresidenta fuera condenada en diciembre a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. La sentencia todavía no está firme y fue apelada por los abogados de la exmandataria.

“Sobre Cristina Fernández de Kirchner no hay proscripción. Legalmente no hay ninguna inhibición de ninguna clase”, expresó Lorenzetti. “Si uno ve las declaraciones de aquellos que han tenidos juicios, todos más o menos dicen lo mismo”, añadió.

Lorenzetti contradijo a Cristina Kirchner

Lorenzetti admitió que el argumento, mencionado con frecuencia por Cristina Kirchner en sus actos, “es una defensa razonable desde el punto de vista político”. De todas maneras, consideró que “no hay que exagerarla”. Y lo distinguió del ámbito legal.

“El problema es que el proceso funcione con objetividad e imparcialidad y no se llegue a ese terreno”, amplió Lorenzetti. El juez de la Corte remarcó que la proscripción “es un discurso” desde “un sentido político”, aunque señaló que no está presente ninguna inhibición hasta el momento.

En esa línea, recordó que un antecedente que también choca con la consigna levantada por el dirigente kirchnerismo. En 2017, el máximo tribunal autorizó a competir a Carlos Menem a competir como candidato a senador por La Rioja porque su condena no estaba firmes. “ Cuando la Cámara Electoral lo cuestionó por una cuestión ética, en la Corte nosotros lo revocamos ”, señaló.

Lorenzetti sostuvo que la misma situación se aplica para el caso de Cristina Kirchner, y por eso mismo recalcó que no existe proscripción. “Es importante respetar los derechos de todos, más allá de que nos gusten o no. Eso es la imparcialidad”, indicó. “Si la ley dice que uno puede competir hasta que haya sentencia firme de condena, es así”, sostuvo.

“Tenemos que madurar”

El juez de la Corte Suprema se refirió a la denuncia de “lawfare”, la presunta persecución judicial, que el kirchnerismo utiliza para cuestionar a jueces y fiscales en relación a los procesos abiertos contra sus figuras, incluida Cristina Kirchner.

“ El lawfare es una teoría, la puede sostener quien quiera. Hay libertad para hablar de teorías, y para expresarse. No hay ningún inconveniente”, señaló. No obstante, puso en relieve al sistema judicial argentino.

Ricardo Lorenzetti se refirió al argumento de Cristina Kirchner

“Tenemos un sistema constitucional, lo hemos dicho ya en una sentencia que dictamos hace ya varios años, en 2013, casi una década, donde se discutió lo mismo”, amplió. Y cuestionó así la reaparición de los mismos debate en la agenda pública. “Tenemos que madurar y ponernos de acuerdo en cosas básicas para que la gente esté mejor”, sostuvo.

El juez subrayó que la Corte “es una institución” y no “un partido” y sostuvo que tanto él como sus tres pares en el máximo tribunal deben “tener templanza” ante las críticas y los cuestionamientos del oficialismo. El kirchnerismo promueve un juicio político en la Cámara de Diputados contra los cuatro magistrados.

“Lo importante no es lo que yo sienta ni el agravio personal. Digan lo que digan voy a seguir haciendo lo mismo”, afirmó Lorenzetti. “Si un insulto o un agravio o una presión nos hace cambiar de idea estamos mal”, agregó.

Lorenzetti habló de una “verdadera grieta”, pero no entre los partidos, sino “entre la sociedad y las instituciones” y consideró que hay “una situación de fin de ciclo” respecto de esa relación. “ Las instituciones fueron diseñadas hace 200 años y hoy no funcionan. Hay problemas muy nuevos. Las instituciones no han cambiado, el poder está centralizado y cuesta mucho tomar decisiones”, reflexionó.

En este sentido, se refirió a los procesos electorales en San Juan y Tucumán, que fueron frenados en la Corte

