A qué hora habla Cristina Kirchner este martes 7 de mayo

Cristina Kirchner va a hablar hoy desde las 19.30, cuando comenzará la inauguración del “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria (Pensamiento Acción y Trabajo para la Inclusión Americana).

El evento contiene una referencia velada al salón del mismo nombre que estaba en la Casa Rosada, y que el Gobierno reemplazó por una estancia con imágenes de próceres masculinos el pasado Día de la Mujer. Este espacio, que había sido creado en 2009, será reeditado en el edificio de Rodríguez Peña 80, con una exposición abierta al público desde el próximo miércoles.

Cristina Fernández de Kirchner hablará dos semanas después de su último discurso, realizado en Quilmes Captura

Se espera que en el nuevo Salón de las Mujeres del Bicentenario haya representaciones de figuras destacadas de la historia pasada y reciente del país: Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson. Además, las Madres de Plaza de Mayo y las Madres de Malvina serán homenajeadas en este acto.

Cristina Kirchner hablará dos días antes del paro nacional convocado por la CGT para este jueves, que sucede en paralelo al tratamiento parlamentario de la Ley Bases, el nuevo régimen fiscal y el DNU 70/2023, todos textos enviados por el oficialismo al Congreso, a los que los legisladores referenciados en la líder peronista se oponen.

Las personas que siguen los movimientos más sutiles de la política verán también cómo distribuye a sus invitados, ya que la política suele marcar favoritismos políticos en base al orden de los dirigentes que la acompañan en sus alocuciones.

Cuál fue la última aparición pública de Cristina Kirchner

El acto ocurre dos semanas después de la aparición pública de la expresidenta, quien critió al Gobierno nacional en un acto organizado en Quilmes. En una exposición de casi dos horas con mensajes para propios y ajenos, Cristina Kirchner reclamó un “cambio de timón” con un “plan de estabilización económica”.

“Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente”, aseguró Cristina: “Si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión”, indicó la exmandataria. Luego agregó: “Te puede haber votado el 60% de los argentinos, pero si cuando sos gobierno la gente se c... de hambre, pierde el trabajo, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?”.

A la par, pidió a los dirigentes de su espacio “no putear” a otros compañeros y “hablar de los temas que le interesan a la gente”. Estos segundos comentarios fueron interpretados como una directiva en la discusión interna entre sectores que se referencian en su electorado, encabezados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el líder de La Cámpora (e hijo de la expresidenta) Máximo Kirchner, quienes estuvieron distantes en la alocución y no se mostraron juntos.

Cómo ver en vivo el discurso de Cristina Kirchner desde el Instituto Patria

Esta inauguración, y el discurso de la exmandataria, podrán seguirse desde su canal oficial de Youtube.

