Roberto Feletti ahora evalúa controlar los precios de los remedios: “Me parece que algún tipo de intervención tiene que haber”

Luego de impulsar desde su cartera el congelamiento del precio de 1482 productos de la canasta básica, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, evalúa controlar los precios de los medicamentos. “Me parece que algún tipo de intervención tiene que haber. Si no, no hay política de ingresos que se sostenga”, consideró en Futuröck el funcionario que reemplazó a Paula Español.

Con tal fin se reunirá esta tarde con la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, y mañana con la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti. “Vamos a comenzar a ver, PAMI es el principal comprador de medicamentos. Con la ministra de Salud también vamos a abordar el tema”, anticipó Feletti, quien dijo que tomará “estado de situación” y que prefirió no dar más detalles hasta juntarse con las dos funcionarias.

“No puede haber consumos esenciales, como alimentos y medicamentos, que no tengan algún grado de regulación del Estado, no pueden quedar librados a la asignación de recursos que hace el mercado”, consideró asimismo el secretario, que sin embargo aclaró: “Nadie dice que las prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así”.

Después de hablar de un 78% de cumplimiento en la primera semana de la medida que fija el valor de los productos básicos y de señalar que se produjo un freno en la escalada inflacionaria en la última de octubre, Feletti dijo que para después del 7 de enero -cuando vence el congelamiento- el objetivo es garantizar una canasta básica amplia, consensuada y regulada “que asegure al trabajador el acceso a alimentos sin sobresaltos”. Al respecto, consideró: “No es un gran esfuerzo, no es tan imposible alcanzar un acuerdo”.

Contra la “cúpula empresaria”

Mientras tanto, se quejó de los empresarios que anticipan la posibilidad de que exista desabastecimiento como consecuencia de la decisión que partió desde su secretaría. “No estamos en un pico de consumo. Si la cúpula empresaria dice que no puede abastecer y ganar por cantidad ante la recuperación de consumo que se está dando este fin de año estamos en un problema, porque el consumo no puede quedar encorsetado a los planes de negocios de 30 o 40 empresas. No es posible que por un acuerdo de una canasta amplia que alcanza el 10% del total del panel que se ofrece en un supermercado no puedan abastecerlo, después de atravesar el ciclo de recesión que se atravesó”, puntualizó.

Bajo ese análisis, apuntó contra los supermercadistas que no están conformes con su iniciativa. “Uno empieza a pensar que este país es bueno para hacer grandes fortunas, llevárselas afuera y después criticarnos a todos”, deslizó Feletti, quien dijo que también evaluará, si tiene el espacio, los planes de negocio de 120.000 empresas medianas para que “comiencen a abastecer lo que estas cúpulas dicen que no pueden abastecer”.

Insistió así con que al no ser este un momento de pico de consumo no deberían faltar productos e indicó: “No lo puedo creer, salimos de una recesión aguda, durísima, hay una recuperación de consumo postpandemia importante y me dicen que no pueden abordarla porque les regula uno 1400 precios... Es para pensar qué tipo de cúpula empresaria tenemos”.

La frase de Rodríguez Larreta de “ir sobre los monopolios”

Por otra parte, Feletti se refirió a la frase del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien señaló la semana pasada: “Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia”. El secretario ya había celebrado esa manifestación del referente de Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter.

“Larreta se dio cuenta del impacto que hay en la Ciudad, donde mas concentrada tenés la oferta de alimentos por las grandes cadenas, por los supermercados. En la Ciudad es donde más se nota que el almacén de barrio desapareció. La discusión que da Larreta es muy válida, el porteño ve erosionado su salario merced al changuito del supermercado”, dijo el funcionario que responde a la Casa Rosada, pese a que no se mostró convencido de que el jefe de Gobierno haya vertido esa declaración por convicción. “Hay una dosis de oportunismo”, entendió.