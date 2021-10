“Tomarse un vino”. Roberto Feletti dijo que el congelamiento de precios es una medida para “que la gente tenga unas Fiestas felices”

El desembarco de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior ya se hizo sentir y ayer el funcionario anunció el congelamiento de casi 1250 productos de la canasta básica hasta el 7 de enero. “Queremos permitir que la gente tenga unas Fiestas felices”, justificó el nuevo integrante de la Casa Rosada, que reemplazó a Paula Español.

Según contó en Radio El Destape, uno de los motivos que propició la decisión que generó malestar en el empresariado fue la necesidad de “parar la pelota”, luego de que se registrara un aumento del 2% en el peso de la canasta básica sobre el salario promedio del trabajador registrado desde diciembre de 2019 -cuando representaba un 9%- hasta agosto pasado -que llegó al 11%-. “El objetivo de la política de precios de la Secretaría es aparear políticas de ingresos con políticas de precios”, sintetizó.

No obstante -y en el intento de poner trapos fríos- Feletti aclaró que quiere “correrse de toda ideología” y así alcanzar un acuerdo con el empresariado para la parte final del año. “No estamos en el estadio de la puja distributiva”, aclaró el funcionario cuya preocupación reside en que los pronósticos que dijo manejar estipulan que la inflación de septiembre -que se conocerá hoy- estaría por encima de los tres puntos .

“El último trimestre del año es de mucho consumo y no quiero que sea de frustración”, manifestó Feletti, que en ese sentido dijo que “la Argentina necesita un poco de alegría” y agregó: “Pongámonos de acuerdo con responsabilidad social y aseguremos esta salida de pandemia con alegría. El pueblo argentino necesita recuperar sus estándares de consumo, volver a esa lógica de la clase media que puede tomarse un vino , que puede hacer un regalo el Día de la Madre”.

Con ese fin, comentó que espera que esta tarde los supermercadistas le remitan las listas de precios de los productos al 1 de octubre, que tendrán carácter de declaración jurada, y les aseguró: “No nos metemos en los planes de negocios, no queremos que pierdan , les estamos diciendo ‘ganen por cantidad y no por precio’”.

Pese a que deslizó que la suba en las exportaciones impactan en el valor de los productos en las góndolas, el secretario prefirió no inmiscuirse en ello y quedarse con el objetivo de “restablecer el consumo” en la clase media. “ Me resisto a convalidar una caída del consumo en las capas medias de la población argentina . El peronismo legó la idea de que los trabajadores consumían lo que querían y en su casa, no quiero abandonar esa idea”, expresó.

Además, insistió para cerrar: “Esta es la primera Navidad con un impacto atenuado de la pandemia, va a haber motivaciones de encuentro que no pasaban en los últimos dos años, tratemos de que eso no se frustre por una escalada de precios”.