Roberto Feletti, sobre el control de precios: “Quiero hablar racionalmente de costos y margen de ganancia”

Con la misión de abordar y contener la problemática de los precios, el designado secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo que tiene un “desafío grande” por delante, reconoció que “bajar la canasta básica” no es una tarea sencilla y se comprometió a convocar “al sector empresarial”. No obstante, advirtió: “No se puede iniciar un diálogo con el empresariado si ellos se victimizan como tales”.

El funcionario desestimó así que pueda entrar en una discusión con el sector productivo la pérdida económica en el último tiempo, sus críticas al gasto público y a la dirigencia política por las medidas implementadas. “ Quiero hablar racionalmente de costos, de margen de ganancia . Me parece que ese es el desafío más grande. Y lograr que el pueblo pueda ir a una góndola y elegir los productos que le gustan y consumirlos”, sostuvo en declaraciones a un canal de noticias.

En ese sentido, Feletti dijo que convocará a los productores y comercializadores, pero expresó que “es fundamental hablar con la verdad”. Y enfatizó: “Acá hay una sola víctima que es el pueblo argentino, que no llega a fin de mes, que no puede comprarse lo que quiere, y que está sufriendo mucho”, aseveró en diálogo con C5N.

Consultado sobre si aplicará control de precios, el exviceministro de Economía de Amado Boudou sostuvo que está “tomando estado de situación” de la Secretaría de Comercio y no consideró “prudente” adelantar medidas. Sin embargo, reconoció que el escenario de base es de “diálogo”. “Creo en un acuerdo social, no en un conflicto de clases. Como peronista, creo en un pacto. Creo que hay que convocar a los empresarios, productores, comercializadores y hacer un acuerdo racional, donde se respete los márgenes de ganancia y donde se respete la posibilidad de expandir la producción y el consumo ”, ahondó.

Asimismo, identificó monopolios en ciertos sectores y consideró necesario que los entendimientos deben tener en cuenta el poder adquisitivo de la sociedad. De hecho, en un tramo de la entrevista, citó John Maynard Keynes, que divide aguas en la ciencia económica. “Creo en el control de los monopolios. Keynes decía que si no se los regula, terminan destruyendo la economía y la sociedad”, apuntó.

En ese sentido, profundizó: “No creo en la irracionalidad, en el abuso de posición dominante, en el dominio de mercado por una sola empresa. Y menos de bienes de consumo esencial. La gente no elige comer y no comer”, afirmó y agregó: “Puede discutir la indumentaria, algún electrodoméstico. Pero el acceso a energía y a alimentos tiene que ser una cosa garantida. Lo ideal es que sea garantido de consenso. Porque los empresarios también tienen que ser responsables del equilibrio social, que tiene que ser armonizados con sus beneficios”.

Feletti sostuvo que la fiscalización de precios debe ser “territorial”. Opinó que esa tarea debe hacerse en acuerdo con intendentes, sindicatos y organizaciones sociales, que colaboren. “Lo ideal, y si se llega a un acuerdo de precios, es que ese acuerdo se respete. Y que todos tengamos abastecimiento a esos precios. Y que se vaya monitoreando en función de las necesidades de inversión”, indicó y recalcó: “ No es normal que alguien sobre un bien de consumo esencial fije el precio que quiere, la cantidad que quiere, y el que puede lo compra y el no, que se arregle ”.

Por otro lado, se refirió a su antecesora en el cargo. “Es un honor ocupar el cargo por respeto a Paula Español que ha cumplido una buena tarea, es un desafío grande. Hay que aportar lo que uno acumuló en 20 años de trabajo” afirmó y agregó: “Es un momento muy difícil para la Argentina y no puede haber mezquindad. Hay que tratar de recuperar el legado del peronismo donde el pueblo comía lo que quería y lo hacía en su casa”.

Asimismo, se refirió a la Ley de Etiquetado Frontal, que se debate en la Cámara de Diputados, y cuyo tratamiento en el recinto fue escenario de una fuerte disputa entre la oposición y el oficialismo, que no consiguió el quórum necesario. “Las resistencias están lesionando la libertad individual de los consumidores. El derecho a conocer qué producto estoy consumiendo. No se puede hacer gala de ocultarlo”, señaló.

“Es una burla hacia el pueblo”

Roberto Feletti cuestionó el despliegue que realizó Martín Tetaz en La Noche de Mirtha Legrand, donde llevó una máquina que “disparaba billetes” para dar cuenta del plan económico del Gobierno, basado en la emisión monetaria. Tetaz había dicho que ese el “Plan platita”, al que había aludido el candidato bonaerense Daniel Gollán.

Feletti no dejó pasar la oportunidad y cuestionó por ese acto al candidato a diputados de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Dijo que es “una burla hacia el pueblo y hacia la gente que necesita ayuda”. “Es confundir el bienestar, el derecho social con la dádiva. Que un estudiante pueda tener un viaje de egresados, que alguien pueda acceder a una jubilación, a un salario familia, lo grafican como una dádiva”, se quejó Feletti.