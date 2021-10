Martín Tetaz: “Que la gente agarre todo lo que están dando porque después lo vamos a tener que pagar”

El candidato a diputado Martín Tetaz cuestionó las medidas lanzadas por el Gobierno para incentivar el consumo e intentar revertir el resultado de las elecciones. Y realizó un crudo análisis: “Que la gente agarre todo lo que le están dando porque después lo vamos a tener que devolver. A esto lo vamos a tener que pagar”, afirmó.

El segundo candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires desde Juntos por el Cambio se manifestó de esa manera al opinar sobre el anuncio de Axel Kicillof para subsidiar los viajes de egresados de estudiantes secundarios. “Cada vez que el Gobierno fabrica un billete que no tiene respaldo y lo regala, es el mismo billete con el que a vos te pagan tu salario, entonces se va licuando tu salario”, dijo en la Mesa de Mirtha Legrand. “Con cada regalo de esos pesos, del otro lado del mostrador se licúa tu salario”, completó Tetaz, crítico de la emisión monetaria que realiza la Casa Rosada.

El economista llevó al programa una remera con la leyenda “platita” en referencia a la controvertida frase utilizada por el candidato bonaerense Daniel Gollan. Es un recurso que Tetaz ya había utilizado en un debate que mantuvo con Carlos Heller en relación a la situación económica. Entonces, la frase estampada era “Ah, pero Macri” para rivalizar con el discurso de la Casa Rosada que profundizó sus cuestionamientos a la gestión del expresidente.

En la mesa, junto a otros invitados, Tetaz repasó sus críticas. “El kirchnerismo entregó una momia podrida en el 2015 y Macri no fue claro en la herencia que había recibido, tendría que haberlo sido”, analizó. Y apuntó contra el oficialismo: “El Gobierno no tuvo registro de lo rota que está la economía”.

En esa línea, ahondó en su rechazo a la emisión monetaria. “Cuando el Gobierno emite y atrasa las tarifas, todo eso va a haber que corregirlo y recuperar los contratos de otra manera, no con tarifas”, reflexionó. Al mismo tiempo, apuntó contra la política asistencialista: “Se tiene que terminar la mentira de que se puede incluir con planes, hay que incluir con empleo y cambiar las reglas de las pymes”.

“Si todo sale bien llegaríamos a 2023 con mayoría en ambas cámaras, cosa que no le pasó nunca a un gobierno no peronista. Hay un cambio cultural que está en marcha. La gente está entendiendo que el modelo de populismo no va más, que la inflación es un cáncer que te traba el desarrollo de la economía. La gente está abriendo los ojos y nosotros vamos a llegar con una agenda muy completa”, expresó, en otro momento.

“Más platita”: la frase de Gollan

El exministro de Salud bonaerense reflexionó a finales de septiembre sobre los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en una entrevista radial en donde dijo que según su diagnóstico, el Frente de Todos tuvo una performance negativa porque muchos de sus votantes evitaron ir a los comicios.

Según el candidato a diputado, la ciudadanía hubiese procesado las imágenes de las visitas a la Residencia Presidencial de Olivos de modo diferente “con más platita en el bolsillo”; referentes de la oposición le salieron al cruce en las redes sociales. “Si vos me querés preguntar si las fotos molestaron a la gente, claro que sí. Ahora, una señora esta semana en un barrio me dijo que no fue a votar ‘porque estamos mal’. Y alguien del grupo le preguntó si le molestó la foto y contestó: ‘La foto con un poco más de platita en el bolsillo es otra cosa’. Y eso es lo que valora la gente”, había expresado.