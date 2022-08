Roberto García Moritán y un fuerte cruce con Alejandrina Barry: “Les encanta la guita y se esconden detrás de los niños”

En el marco de una sesión que derivó en la aprobación de un proyecto que exime de pagar Ingresos Brutos por los próximos dos años a jóvenes monotributistas, la Legislatura porteña se encendió con un fuerte cruce entre Roberto García Moritán y Alejandrina Barry. “Les encanta la guita y se esconden detrás de los niños”, apuntó el legislador de Republicanos Unidos, tras un duro intercambio con su par del Frente de Izquierda.

“Nunca imaginé la bajeza de diputados hablando de mi vida personal en plena sesión, pero ya que estamos quiero hacer una pregunta a quien se sienta aludido”, comenzó García Moritán esta tarde, al recoger menciones y críticas a su persona. “¿Quién contrata y da trabajo en esta Legislatura como lo doy yo? Quiero saber quién pasó una noche sin dormir por no saber cómo pagar los sueldos, ¿Quién ha invertido todos los ahorros de su vida en generar trabajo?”, siguió el legislador, que también es empresario gastronómico.

“Me gustaría que me digan si dio trabajo alguna vez a alguien, si han ayudado a alguien en concreto más allá de sí mismos y a sus amigos y utilizar a los pobres como lo vienen haciendo”, agregó, y continuó: “Hoy había una carpa que decía $100 para usar el baño. Chicos tirados que deberían estar en la escuela... Les quiero decir que son un montón, porque no se organizan para que esos chicos estén en la escuela y esos padres puedan manifestarse sin usar a los chicos como escudo”.

En este contexto, García Moritán reprochó a quienes lo señalan por su aparición en revistas. “Llegó el momento de hablar de los temas en serio. Si quiere comprar las revistas, cómprelas, pero no comparta acá que las consuma, por favor. A nadie le importa. No puedo creer lo cholulas que son determinadas diputadas en este recinto”, dijo.

Ante las declaraciones del economista, la legisladora del Frente de Izquierda Alejandra Barry recogió el guante. “Me da lástima el diputado, y no tiene que ver con una cuestión personal, sino con su ideología”, disparó la legisladora.

“Yo no doy trabajo porque no soy capitalista, yo hago por los demás: milito desde que tengo 13 años, desde que conocí la historia del genocidio de mis padres y acompañando a los trabajadores de los sectores populares”, dijo, y siguió: “Esas mamás son las que no pueden dormir a la noche e insultarlas con que usan a sus hijos como escudos es una aberración que repudio profundamente”.

“Diputada [Alejandra Barry], quizá me entendió mal”, contestó García Moritán. “Los que usan como escudo, no son los padres y las madres, son los diputados que hacen el negocio, quienes están del otro lado de la banca”, apuntó, y remarcó: “No es el padre ni la madre, es usted, diputada y debería darle muchísima vergüenza”

“Usted me da lástima, diputada. Le encanta el consumo del capitalismo, le encanta la guita a la de la izquierda, le encanta inventar relatos, le encanta lucrar”, acusó, y siguió: “Los que se esconde detrás de los niños son ustedes”

“Y, un dato más: el mayor contratista en negro de la Argentina es el Estado”, cerró.