El exministro de Economía y excandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, anticipó esta tarde que apoyará al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el balotaje del domingo próximo. De todas maneras, desde su círculo más cercano descartan que el exministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner integre algún lugar del gabinete si Massa resulta electo.

En un hilo de tuits, Lavagna manifestó la necesidad “esencial” de “ cerrar la grieta extremista de izquierda y de derecha y juntarse en un centro progresista ” que “atraiga e incorpore a parte de quienes se dejaron ganar por la idea de concebir a la política como conflicto permanente”.

”“Es esencial para construir un futuro normal como el que deseamos. Es bueno explicitar la opción de voto entre las únicas dos que la ley habilita, y en mi caso, aunque no sea novedad, siguiendo la línea de Consenso Federal, votaré por Sergio Massa”, expresó el exministro de Economía. No obstante, advirtió que “gobernar no es sentarse en un sillón y blandir la lapicera como si fuera un instrumento cortante”, ni “creer que todo empieza de cero como si la sociedad fuera masilla a la que uno le da la forma que quiere las veces que se le ocurre”. ”Gobernar no es tampoco creerse puro, limpio e iluminado por un saber indiscutible”, remarcó Lavagna.

Como ciudadano he creído y creo que nuestra sociedad necesita, urgente, trabajar en los CONSENSOS y buscar GOBIERNOS DE UNIDAD NACIONAL para un conjunto de temas claves. — Roberto Lavagna (@RLavagna) November 14, 2023

Massa, quien supo compartir con Lavagna un mismo espacio político en 2019 -Alternativa Federal-, supo mantener buenas relaciones con el exministro pese a que finalmente la alianza no prosperó. De hecho, hace semanas hizo trascender que le gustaría que Lavagna integrase su equipo como “asesor estrella” si resultara. electo.

“Roberto es alguien a quien yo respeto mucho -dijo Massa durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, hace un mes atrás- Orden fiscal, superávit comercial y cambio competitivo son las premisas que hicieron que Argentina tuviera una recuperación importante. Roberto en eso tuvo mucho que ver. Desde el 10 de diciembre Roberto (Lavagna) va a tener mucho que ver”,

El exministro, de todas maneras, hizo trascender que no está en sus planes volver a un cargo en la función pública. “ No tiene en sus planes ni tampoco tiene la intención de ocupar ningún cargo institucional en un eventual gobierno de Sergio Massa” , descartó el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, referente del exministro y quien también anticipó su apoyo al candidato oficialista.

Apoyo del bloque de Consenso Federal a la candidatura de Sergio Massa

El apoyo de Lavagna rubrica el retorno de varios dirigentes que supieron orbitar en el Frente Renovador que lidera Massa y que abandonaron el espacio cuando éste decidió unir fuerzas con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Frente de Todos en 2019.

Una de ellas es la diputada Graciela Camaño, quien supo iniciar a Massa en sus primeros pasos en la Cámara baja. “A Sergio Massa lo veo haciendo una gestión de gobierno como él considera y está en las antípodas de errores que se han cometido en estos últimos años”, enfatizó la legisladora, que en diciembre vence su mandato.

Otro dirigente que supo formar parte del círculo áulico de Massa y que también anunció hoy su apoyo al candidato oficialista es el economista Diego Bossio, quien hasta hace un mes operaba como jefe de campaña del excandidato presidencial y gobernador cordobés Juan Schiaretti.

”Hay muchos que pretenden ser neutrales y está bien, pero otros tomamos una decisión de elegir lo que conviene para la Argentina”, sostuvo Bossio, marcando distancia de la posición neutral que expresó en su momento Schiaretti. El gobernador cordobés no solo evitó un apoyo a Massa sino que incluso pareció enviar guiños a Javier Milei, el contrincante de Massa en el balotaje , cuando cuestionó el juicio político a la Corte Suprema impulsado por “el gobierno kirchnerista de Sergio Massa”.

Sin embargo, el peronismo cordobés se muestra dividido frente al balotaje: Natalia De la Sota, diputada e hija del exgobernador José Manuel De la Sota, decidió jugar fuertemente a favor de Massa. “Si logramos arañar el 35% en Córdoba, una provincia antikirchnerista por antonomasia, festejamos”, deslizan en el delasotismo.

También anunció el apoyo a Massa quien supo ser el compañero de fórmula de Roberto Lavagna en 2019, el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, ya integrado al círculo que rodea al candidato. Los socialistas de Santa Fe, representados por los diputados Mónica Fein y Enrique Estévez, se sumaron a la partida. “El Partido Socialista se expresa en favor de la democracia y en contra de la propuesta autoritaria que encabeza Javier Milei”, expresó el socialismo en un comunicado.