Manuel Adorni, jefe de Gabinete: “Me dolió un montón que me traten de chorro”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló por primera vez este miércoles por la noche luego de afirmar que presentó la declaración jurada sobre su patrimonio económico. El portavoz presidencial —que está envuelto en un escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito— cambió su testimonio inicial y admitió que junto a su esposa, Bettina Angeletti, tuvo ahorros no declarados. "Ahorramos en negro como todos los argentinos“, afirmó.

En diálogo con LN+, en el programa Mesa Chica, con José Del Rio, el funcionario mileísta rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 y reconoció que había ocultado medio millón de dólares que había ganado con criptomonedas.

“¿Y por qué no lo declararon?“, preguntó Del Rio. ”No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años“, respondió. Además sostuvo que no consignar esos números “fue un error” y que pagará “todos los impuestos” que deba pagar por la omisión.

“Ahorramos en negro”: Adorni confirmó que presentó su DD.JJ. ENTREVISTA COMPLETA con José del Río

Según explicó, se trata de aproximadamente medio millón de dólares cuyo origen atribuyó a ahorros acumulados durante años y a ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas. “La declaración jurada de 2025, que vence el 31 de julio próximo, la presenté antes de entrar acá, y también presenté las declaraciones rectificativas 2023 y 2024, siempre hablándote de la Oficina Anticorrupción”, añadió.

Adorni aseguró que durante su vida laboral en el sector privado acumuló ahorros junto a su esposa. “Yo toda mi vida, desde los 18 años, trabajé en el sector privado. A lo largo de mi vida me crucé con mi mujer, quien también trabajó en el sector privado. Y toda la vida ahorramos, lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar”, afirmó.

La explicación contrasta con declaraciones que había realizado en marzo. “Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado lo está en cada uno de los organismos tal como corresponde”, había afirmado en una conferencia de prensa. Este miércoles se contradijo.

Este miércoles explicó que decidió regularizar la situación tras una revisión patrimonial impulsada por su defensa. “El abogado me dijo: ‘Mirá, reconstruyamos tu patrimonio: ¿cómo obtuviste todo lo que tenés?’. Y ahí efectivamente le cuento todo el ahorro que fui teniendo en mi vida privada. En mis 25 años de actividad privada, el que tuvimos en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es que si obtuve mis ahorros en negro, es de segundo orden. Entonces ahí me empieza a explicar que yo debía decir que al ahorro lo había obtenido previo a mi función pública“.

Manuel Adorni en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

También volvió a cuestionar el tratamiento que los medios le dan a su caso. “No puedo responder al tribunal mediático que desde el primer momento me juzgó. Cuando me hacen la denuncia por enriquecimiento ilícito, estaba convencido de que no importa lo que yo explique. No tenía ningún sentido que yo explique sin dos elementos: la declaración jurada y la documentación que me respalde que los ahorros eran previos a la función pública”.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir”, afirmó cuando se le preguntó si pensó en renunciar. “El objetivo no soy yo, sino voltear al gobierno. El objetivo es el presidente Milei”, indicó.

En medio de la denuncia en su contra y ante la demora para presentar su declaración que explicaría su crecimiento patrimonial, algo que exigió la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el funcionario se adhirió este miércoles al régimen simplificado de Ganancias incorporado en la ley de inocencia fiscal, algo que podría simplificarle problemas tributarios, pero no lo exime de dar una rendición de cuentas ante la Justicia.

Sobre su enriquecimiento, desglosó: “Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en 2002, dinero que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros. En 2013 empiezo a incursionar en el mundo del bitcoin, en 2014 empiezo a invertir fuerte en bitcoins, de hecho, mi mujer no estaba de acuerdo. Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000″.

Y detalló: “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública. Después fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”.

Luego justificó su ingreso al régimen de Ganancias simplificada: “Está lejos de los umbrales de la Ley penal tributaria. Para lo único que sirve es para que la declaración jurada la haga ARCA, no uso ninguna otra herramienta de la ley de inocencia fiscal”.

La causa por enriquecimiento

Las primeras dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni surgieron tras un vuelo privado que hizo junto a su familia a Punta del Este. La difusión en redes del video del funcionario subiendo al vuelo en San Fernando puso bajo la lupa el nivel de vida del funcionario, que había entrado al Ejecutivo con ingresos moderados.

El fiscal Gerardo Pollicita está a cargo de la investigación sobre el origen de los fondos que Adorni y Angeletti utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo LA NACION en función de la fecha de cada una de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85.000.000 de consumos con tarjeta de crédito durante 2025.

Adorni habló sobre su crecimiento patrimonial Augusto Famulari - LA NACION

La declaración jurada que aseguró haber presentado el miércoles se incorporará en ese rompecabezas. No lo completará, pero podría aportar elementos sobre algunos de los hechos investigados ocurridos el año pasado: el origen de los US$30.000 utilizados para la compra de un departamento en Caballito en noviembre de 2025; la deuda contraída con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de la operación; el supuesto acuerdo por fuera de escritura por US$65.000 mencionado por el hijo de una de las prestamistas; posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior; y las reformas realizadas en la propiedad de Indio Cua que, según el contratista Matías Tabar, habrían ascendido a US$245.000.

En referencia a Tabar, el jefe de Gabinete detalló: “El monto era menor y se está dirimiendo en la Justicia. Yo tenía una buena relación con él. Quería pedirles disculpas por el lío en el que estaba envuelto; ir a declarar no es para cualquiera”.

Sobre dicha propiedad, Adorni agregó: “Esa casa estaba escriturada 100% al nombre de mi mujer y eso no se veía en la declaración jurada, entonces es algo que, entre tantos líos, estoy corrigiendo; son formalismos”. “Después surge una confusión con la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de la casa de Indio Cua no querían hipotecar una propiedad que estuviera en Provincia, aunque estuviese en un barrio cerrado, por eso termino hipotecando mi departamento de la calle Asamblea”, resaltó el funcionario libertario.

Adorni, en LN+ Augusto Famulari - LA NACION

En otro pasaje del intercambio entre Del Rio y Adorni, también se habló sobre los gastos adjudicados a las tarjetas de crédito al jefe de Gabinete. “Esos consumos son privados: están protegidos por la ley. No sé los datos que se publicaron, pero sí escuché a periodistas hablando de millones de pesos”, se defendió el funcionario libertario.

“Siempre constataron mis gastos con mi salario de funcionario público, cuando mi mujer tiene cargos gerenciales desde hace muchísimos años y nunca se tomaron el trabajo de aclarar que mi ingreso disponible es mi ingreso familiar”, dijo

También rechazó versiones sobre su situación tributaria: “Los periodistas se equivocaron al decir que yo era monotributista”.

Ante la consulta sobre si evaluó dejar el cargo, reconoció: “Sí, pensé en renunciar”.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle a Milei que las acusaciones eran falsas y el Presidente confió en mí”, agregó.

Michelli, Macri y las conferencias

En su visita a los estudios de LN+, Adorni también aludió a la figura de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata resistida por Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, y cuyo pliego fue aprobado en el Senado por 44 votos a favor, 18 en contra, todos aportados por el oficialismo, y dos abstenciones.

“Nos resulta extraño que, de 74 pliegos de jueces, el de Michelli sea el único que le importa al periodismo. El Presidente aún no tomó una decisión, pero es facultad suya. Él decidirá cuál es la mejor decisión de firmar pliegos de magistrados”, resumió Adorni.

En alusión a un eventual regreso del expresidente Mauricio Macri a la arena política, Adorni dejó entrever su escepticismo. “Hay que preguntárselo a él si será candidato: desconozco los deseos de ingeniero”, indicó. Al hacer mención a la carrera reelectoral de 2027, añadió: “Estamos haciendo una Argentina diferente a la que se imaginó la vieja política. Gestionando de la forma correcta, vamos a lograr que la sociedad apoye otro mandato de Milei. Todos trabajamos con ese objetivo”.

Asimismo, indicó que tiene previsto retomar las conferencias de prensa y volvió a descartar una eventual candidatura a jefe de Gobierno porteño. “Nunca tuve intención [de ser candidato] ni tampoco quise; fue un invento del periodismo. Donde el Presidente me pida que esté, voy a estar. Pero lo cierto es que hoy en el Gobierno no se habla de candidaturas”, afirmó.

Finalmente, insistió en que la omisión patrimonial fue involuntaria. “El mea culpa que hago es por haber arrastrado un error involuntario y voy a pagar todo lo que corresponda”, concluyó.