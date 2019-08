Roberto Lavagna en LN+ 28:58

"La economía lleva 8 años de estancamiento, cuatro del gobierno de Cristina, de populismo y cuatro del conservadurismo actual de Macri", sentenció Roberto Lavagna, candidato presidencial por Consenso Federal y auténtico dueño de la "tercera fuerza" electoral tras las PASO, aunque su potencia es mucho menor que la que tenía Sergio Massa en 2015. Se pronunció en una entrevista exclusiva en PM, el noticiero de LN+ con Eleonora Cole.

"Dos políticas distintas, las dos fracasadas. Se genera un estancamiento, contexto en el cual aparecen gastos adicionales que no se pueden financiar, como puede ser atender gastos sociales. Argentina sufre de estancamiento", continuó Lavagna.

Sobre la reestructuración de la deuda que anunció el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que le planteó al FMI, el economista opinó que "no llegaría a decir default selectivo, como dicen algunos; sí, reestructuración de la deuda, ese término es correcto". Y dijo que hay algo positivo de las medidas anunciadas ayer, que es "reconocer el fracaso de esta política de altísimas tasas de interés".

Lavagna, por otro lado, consideró que esta crisis no se trata de una "situación anómala" generada por las PASO. "La crisis hubiera ocurrido de todas maneras, como ocurrió la de diciembre de 2017 y la de marzo de 2018. Las cosas siempre terminan emergiendo", resaltó. Dicho eso, reiteró que no le gusta el sistema de las PASO, pero aclaró que no se puede modificar en medio del período electoral.

"Esperemos que la economía de Fernández, de ganar, no vuelva a ser el otro extremo. Hay una necesidad de ubicarse en una posición de equilibro, y es inevitable la formación de un gobierno de unión nacional, como pasó después de 2001", sentenció Lavagna.

Explica que, según él, así se salió de aquella fuerte crisis, con dos presidentes: Duhalde y Alfonsín, que convocaron al diálogo argentino: entre la Iglesia, las organizaciones sociales, y más instituciones. "Ahí se lograron ciertas bases mínimas, siempre se habla de la Moncloa en España, en Argentina esto ocurrió después del 2001". También aclaró que esa crisis era infinitamente peor que la actual.