El juez federal Rodolfo Canicoba Corral aseguró hoy que decidió presentar su renuncia porque se siente "hastiado de los últimos cuatro años de erosión permanente" y apuntó contra el macrismo y los medios de comunicación. El magistrado está próximo a cumplir 75 años.

"No les caemos simpáticos. Ya empezaron a titular que me voy al borde del juicio político, lo cual es absolutamente falso. Me voy a dedicar a demandar a esta gente", afirmó, en diálogo con Radio El Destape.

El polémico magistrado, que acumula denuncias por supuesto mal desempeño y enriquecimiento ilícito, dijo que durante la gestión de Cambiemos, a los jueces federales que "no se sumaban a la persecución judicial en Comodoro Py" contra el kirchnerismo "los trataban mal" en la prensa.

Según el juez, había un "grupo de tareas" durante el mandato de Mauricio Macri que filtraba en los medios de comunicación "información secreta". "Ha habido un contacto entre los medios y varias de las agencias gubernamentales", dijo. Y aseguró que no duda de que fue víctima de presunto espionaje ilegal durante el macrismo.

Canicoba Corral, uno de los jueces más emblemáticos de los tribunales de Comodoro Py, renunciará a su cargo el próximo miércoles 29 de julio, cuando cumpla los 75 años, el límite de edad que fija la Constitución Nacional para los magistrados.

"Presenté la renuncia porque claramente lo manda el artículo 99 de la Constitución Nacional. Los jueces tienen que presentar su renuncia a los 75 años, se les agota el acuerdo", dijo.

El kirchnerismo estuvo a punto de cerrar las investigaciones en su contra, pero la oposición -que originalmente acordaba con el plan- decidió no acompañarlo. La votación en el Consejo de la Magistratura se prorrogó cuatro veces. A principios de junio, la discusión quedó en punto muerto.

Ocurrió luego de que LA NACION revelara que la mujer de Canicoba Corral, la abogada Viviana Tejada, alquilaba una casona en el country San Jorge Village cotizada por una inmobiliaria en 3200 dólares mensuales.

"La causa AMIA avanzó"

Canicoba Corral aclaró que seguirá en el cargo hasta que le acepten la renuncia y cuestionó las críticas que recibió por su desempeño: "Si algunos diarios dicen que es de noche y es de día igual, algunos prenden la linterna", sostuvo.

"La causa AMIA es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios. Avanzó la investigación" , opinó el juez encargado del expediente por el atentado desde 2003.

"Dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona", agregó y recordó que como juez del caso resolvió que el memorándum de entendimiento que firmó Cristina Kirchner con Irán "no era inconstitucional".

"El único que podía pedir las bajas de las alertas rojas era yo. Había intención de los iraníes de dejar sin efecto las alertas rojas (de Interpol), pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo", señaló.

Con la salida de Canicoba Corral quedarán vacantes tres de los doce juzgados de instrucción del fuero federal porteño.