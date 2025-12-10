El Gobierno demora la publicación de la reforma laboral y se activaron contactos informales con la CGT

“A última hora, esperamos que durante la tarde, en argentina.gob.ar va a estar colgada toda la información completa. Van a estar no solo el informe final del Consejo de Mayo, también todos los proyectos de ley que ya están terminados, los que se vayan terminando se van a subir a esta web, y además vamos a agregar toda la documentación", dijo ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y acotó: “Durante la tarde, tarde noche, va a estar todo colgado en argentina.gob.ar”.

Sin embargo, el proyecto de reforma laboral no se oficializó ni se cargó en la web, lo que abrió especulaciones sobre una revisión de la letra chica de la medida ante el rechazo sindical. Al menos tres fuentes del Gobierno como dirigentes sindicales confirmaron a LA NACION que hay un diálogo en marcha por algunos puntos de la reforma. Dada la sensibilidad de la gestión libertaria con el mundo gremial -al que discursivamente suelen confrontar-, en Balcarce 50 nadie quiso ponerle nombre y apellido a los interlocutores. Ni siquiera los que llamaron.

Según el sindicalismo, de la Casa Rosada se contactaron el ministro del Interior, Diego Santilli, y el estratega Santiago Caputo -que en plena madrugada entre martes y miércoles revisaba los artículos con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio-. También, dicen otros actores, se sumó al intento de acercar posiciones el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y habría tendido algunos puentes con otro sector el armador Sebastián Pareja, los dos de confianza de Karina Milei.

De parte de la central obrera estuvieron compenetrados en los diálogos el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, integrante del Consejo de Mayo que ayer pegó el faltazo a la última reunión del órgano para sentar la posición de la CGT en contra del avance del Gobierno sobre los gremios, y uno de los tres secretarios generales de la central obrera, Octavio Argüello, ladero de Hugo Moyano.

Gerardo Martínez en la Casa Rosada para una de las reuniones del Consejo de Mayo Nicolás Suárez

Uno de los puntos que resisten los gremios es la posible eliminación de la cuota solidaria. El proyecto original pretendía sacar esa cuota, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato por la actividad gremial. Hoy esto se pacta a través del convenio colectivo, con el acuerdo entre las cámaras empresarias y el gremio principal de la actividad, sumada la homologación de la Secretaría de Trabajo. La CGT pretende que al menos ese ítem del texto se atenúe. De lograrlo, sería un revés para el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que es el impulsor de la medida.

Nadie en el Gobierno confirma por ahora si la eventual modificación en la cuota solidaria iba a quedar o no dentro del texto final.

La demora en la publicación del texto definitivo puede tener que ver con que la CGT convocó para mañana, a las 12, a su consejo directivo para activar “un plan de acción” en contra de la reforma. “De acuerdo a cómo vayan con el texto será el tono de la confrontación”, explicó a LA NACION un histórico dirigente de la central.

En la gestión libertaria aseguran por estas horas que el proyecto ya está escrito, pero algunos admiten que escuchan sugerencias y que luego evaluarán si se toman o no.

Actores de Balcarce 50 incluso llegaron a decir esta mañana que están a la espera de que vuelvan de Noruega el presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, para sellar el texto definitivo que se mandará al Congreso. Otros más desconfiados plantean que en realidad la intención es que el Presidente -que llega de vuelta a la Argentina mañana a las 9.30- termine de definir el tono en cuanto a lo gremial que tendrá la reforma.

Javier y Karina Milei participaron en Oslo de la ceremonia de entrega del Premio Nobel a María Corina Machado Presidencia

Desde anoche, tanto en el Senado como en Diputados esperaban los textos de los proyectos que serán debatidos en sesiones extraordinarias, en una primera etapa entre hoy y el 31 del mes en curso.