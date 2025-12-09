Se la atribuyen al Chiqui Tapia: así es la mansión en Villa Rosa con helipuerto y el asfalto a medida

Efectivos de la Policía Federal custodian, desde el viernes pasado, un complejo de lujo en Villa Rosa, Pilar, bajo la sospecha de integrar un esquema de lavado de activos vinculado a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia federal ordenó la vigilancia sobre la propiedad de la calle Misiones al 4000, cuyos muros blindados y helipuerto interno contrastan con la zona y exponen el patrimonio ahora investigado tras una denuncia de la Coalición Cívica.

La mansión en Villa Rosa

La velocidad de la construcción alertó a los habitantes del lugar mucho antes de la intervención judicial. Alejandro, residente del barrio El Overo I, describió el contraste con los tiempos habituales de la zona: “Esto se levantó todo en un año: se hizo la mansión y, a la par, la calzada de la calle, lo que llamó la atención de inmediato”.

La propiedad ubicada en Villa Rosa cuenta con muros perimetrales de gran altura, cerco electrificado y cámaras de vigilancia

El pavimento nuevo sobre la calle Misiones avanza y se detiene justo en el borde del complejo. Este asfalto a medida parece trazado en función de la finca más que de las necesidades de conectividad del barrio. A unos 600 metros de la casa, el movimiento de camiones, albañiles y máquinas dominó el paisaje durante meses. La aparición de esta estructura resulta extraña para los locales, ya que no forma parte de ningún country club y se ubica entre calles de tierra y viviendas modestas.

La denuncia por lavado de dinero

La presentación judicial apunta al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino como verdaderos dueños del predio de 105.384,80 metros cuadrados. El escrito sugiere el uso de testaferros y estructuras societarias opacas para la compra del terreno. Las pruebas anexadas al expediente enumeran un inventario de lujo en el interior: autos de colección, caballos de carrera, canchas deportivas y un haras.

PROPIEDADES: Recorrida por barrio abierto en Pilar, Buenos Aires, Argentina. Lunes 8 de Diciembre, 2025.

Elisa Carrió y los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe señalaron a dos presuntos intermediarios. Luciano Nicolás Pantano, monotributista categoría G y presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, aparece como titular junto a Ana Lucía Conte, una jubilada, ambos socios de Real Central SRL. Esta firma nació en 2021 con un capital de 300.000 pesos. Los denunciantes consideran inviable que sus perfiles fiscales justifiquen la adquisición de un inmueble millonario.

El contexto geográfico y político del predio

El entorno de la mansión alterna lotes a medio parquizar y casas de trabajadores. Sin embargo, el corredor de Villa Rosa funciona históricamente como un refugio discreto para figuras influyentes. Algunos denominan al área como “península del poder”, donde vivieron o tienen propiedades personajes como Enrique “Coty” Nosiglia, el exjefe de la SIDE Fernando de Santibañes y el expresidente Fernando de la Rúa. Daniel Angelici, extitular de Boca, admitió su vecindad con la casa investigada a pocos metros.

La tensión aumentó la semana pasada, cuando personal de seguridad privada interceptó a un grupo de vecinos que caminaba por la zona. “Fue cuando comenzó todo el revuelo de la causa. Habíamos salido a caminar, porque este es un barrio tranquilo, y cuando pasamos por la puerta, la seguridad privada del predio nos empezó a interrogar”, comentó una mujer residente en El Overo II.

La entrada a la propiedad de Villa Rosa

Los antecedentes y la situación procesal

La presentación judicial incluye publicaciones en redes sociales como evidencia. Un mensaje de Carlos Tevez dirigido a Toviggino el 5 de marzo de 2024 forma parte de la causa, donde el exfutbolista acusó al dirigente de poseer una propiedad en Pilar y una colección de autos importados. “Enterraba bolsos”, escribió el actual DT en referencia a supuestos viajes a Qatar y China.

El juez federal Daniel Rafecas lleva el caso de forma provisoria. Por el momento no existen órdenes de allanamiento ni citaciones a declarar en el complejo de la calle Misiones, aunque los denunciantes reclaman urgencia en las medidas y solicitan el testimonio de Tevez.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.