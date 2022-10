Rodolfo Tailhade insistió en que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias porque es un “privilegio inaceptable”

escuchar

Mientras los magistrados imponen resistencia a pagar el Impuesto a las Ganancias, el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade insistió con la necesidad de que el proyecto avance en el Congreso, convencido de que es un “privilegio inaceptable” que los jueces estén exentos del tributo. En ese sentido planteó que el Poder Judicial no funciona ni siquiera como “una maquinita” para contar con esos beneficios y cuestionó las acciones que mostraron cuando se enteraron de la iniciativa para gravar sus sueldos. “Cuando les tocan el bolsillo salen desesperados y hacen reuniones sábados y domingos”, se quejó Tailhade.

Este tributo busca materializarse a través de un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 que se tratará mañana en Diputados, pero el Frente de Todos (FdT) no cuenta con la mayoría de los votos, por lo que necesita acordar con otras fuerzas. Tailhade recordó que la idea surgió luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, enviara junto al Presupuesto una “separata” que hablaba sobre los costos de la exención impositiva a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. “De acuerdo al cálculo que viene del Poder Ejecutivo estamos hablando de casi 340.000 millones de pesos. Es casi, casi, lo mismo que nos sale pagar todos los sueldos del Poder Judicial de la Nación en un año calendario”, planteó Tailhade en Radio Nacional.

Entonces dijo que en el bloque frentetodista tomaron la decisión de “cortar con este privilegio”, mientras que entendió que la oposición quiere “seguir consolidando su alianza con lo más rancio y putrefacto del Poder Judicial” al no avalar la iniciativa. “Quienes manejan el Poder Judicial son aliados del macrismo y por eso el macrismo busca congraciarse con ellos, defender los privilegios sobre la base de una inconstitucionalidad que ya no sostiene nadie”, dijo Tailhade.

Asimismo, consideró que la intangibilidad de los salarios de los jueces se defiende “de otra manera” y no evitando abonar cargas tributarias. “Una de las condiciones para que la Justicia se mantenga independiente es que cobre bien, tenga buenos salarios y nos sea objeto de quitas o recortes por parte de la autoridad, que no tiene nada que ver con que no paguen impuestos”, indicó.

Seguro de que esto se vincula a terminar con un “privilegio inaceptable”, el diputado nacional también cuestionó el rol de la Justicia. “Si vos me decís que el Poder Judicial anda que es una maquinita, un relojito... Pero no. Tienen privilegios inmensos que no solamente tienen que ver con su salario, con las horas de trabajo, con las vacaciones. Están totalmente disociados del resto de los trabajadores argentinos”, entendió y siguió: “Si vos me decís ‘funciona bárbaro el Poder Judicial’, y bueno, qué se yo, analicemos con un mayor detalle, pero no. Tienen privilegios inmensos, cobran fortunas y encima no funciona para nada, no sirve para nada el Poder Judicial, y encima además te persiguen. Hay que poner en discusión todo esto para empezar a hablar”.

Después el representante camporista dijo que los jueces están “intentando apretar” a través de “los medios de comunicación cómplices” para que los legisladores desistan de apoyar el artículo en cuestión. “Por lo que veo los señores jueces se pusieron a trabajar el fin de semana. Cuando les tocan el bolsillo salen desesperados y hacen reuniones sábados y domingos. La Corte llevó adelante una reunión de urgencia un viernes, cosa que nunca había pasado”, ironizó Tailhade, que cerró: “Terminó la pandemia, todo el país volvió a la presencialidad y estos tipos son los únicos que no volvieron. Hacen juicios por Zoom, hay gente que no va a trabajar, tardaron un año en regularizar la situación. Tanto en su salario como en su régimen de trabajo hay un sinnúmero de privilegios que tienen que terminar”.

LA NACION